Quien tenga semillas de manzana en su casa, tiene un tesoro en sus manos: por qué deben guardarse

semillas de manzana Cuando comas una manzana, procura guardar sus semillas.

Lejos de ser un simple descarte, quienes conocen de jardinería sabrán que tener semillas de manzana en casa puede convertirse en un verdadero tesoro por sus múltiples usos.

Las manzanas están entre las frutas más cultivadas del mundo. Sin embargo, pocas personas conocen el potencial que esconden sus semillas. Guardarlas puede resultar útil por tres grandes razones:

permiten producir nuevas plantas,

sirven para injertos y programas de cultivo doméstico,

y son clave para quienes buscan autosuficiencia y alimentos naturales.

Aunque las manzanas que crecen a partir de semillas pueden no ser idénticas al fruto original debido a la variabilidad genética, siguen siendo una excelente forma de experimentar, aprender y obtener árboles resistentes.

Qué hacer con las semillas de manzana

Uno de los principales motivos para guardar semillas de manzana es que podés tener tu propio manzano sin gastar dinero. Con paciencia y algunos cuidados básicos, las semillas germinan y se transforman en pequeñas plantas que luego pueden trasladarse al jardín o maceta. Además, los árboles obtenidos suelen adaptarse mejor al clima local porque crecen desde el inicio en ese entorno.

Las semillas también se utilizan como portainjertos. Es decir, sirven como base para injertar variedades más productivas o dulces. Este método permite mejorar la calidad del fruto, controlar el tamaño del árbol y aumentar la resistencia a plagas.

Conservar semillas de manzana también contribuye al cuidado del ambiente. Cada semilla que se aprovecha es un residuo menos y, al mismo tiempo, una oportunidad para sumar vegetación y polinizadores al entorno. Tener un manzano atrae abejas y otros insectos benéficos, ayudando a mantener el equilibrio natural.

Aunque las semillas tienen múltiples usos, es importante recordar que no deben ingerirse. Contienen compuestos que, en grandes cantidades, pueden resultar tóxicos.