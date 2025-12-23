Inicio Sociedad tesoro
Quien tenga carozos de damasco tiene un tesoro en sus manos: por qué y para qué sirve guardarlos

Si compraste damasco, no tires los carozos porque en verdad tienes un tesoro en casa. Te contamos por qué y para qué sirven

Los carozos de damasco suelen terminar en la basura sin pensarlo dos veces. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que este pequeño residuo orgánico puede convertirse en un recurso valioso. Por su dureza, resistencia tienen múltiples usos que los transforman en un verdadero tesoro doméstico.

Cada vez más personas apuestan al reciclaje creativo y al reaprovechamiento de materiales, y los carozos de damasco encajan perfectamente en esta tendencia. Te contamos por qué deberías guardarlos y cómo aprovecharlos al máximo.

Por qué los carozos de damasco son un tesoro y para qué sirven

A simple vista, el carozo de damasco parece un residuo más de la cocina. Sin embargo, quienes conocen sus propiedades aseguran que guardar estos carozos es tener un pequeño tesoro en tus manos. Su potencial va mucho más allá del consumo de la fruta y permite reutilizarlos de forma sustentable y práctica.

Los carozos de damasco tienen varios usos más allá de tirarlos a la basura.

El damasco (también llamado albaricoque) es una fruta rica en nutrientes, y su carozo no se queda atrás. Aunque no se consume directamente sin procesamiento, su estructura, su semilla interna y su capacidad de germinación lo convierten en un elemento muy aprovechable. Además, reutilizarlos ayuda a reducir residuos y fomenta hábitos ecológicos cada vez más valorados.

Uno de los usos más populares es germinar el carozo es dar origen a un árbol frutal. Aunque no siempre reproduce exactamente la misma calidad del fruto original, es ideal para huertas y jardines. Sin embargo, triturados, los carozos además pueden incorporarse al compost, aportando materia orgánica y mejorando la estructura del suelo.

También tiene un uso cosmético. Pues de la semilla interna del carozo se obtiene el aceite de damasco, muy usado en cosmética natural. Es valorado por sus propiedades hidratantes, suavizantes y regeneradoras de la piel siendo muy común en cremas, sérums y productos capilares.

De una germinación a exfoliante e incluso jabón, este tipo de carozo se puede adaptar a miles de formas.

El carozo seco y molido se utiliza como exfoliante natural en jabones y cosméticos artesanales. Es una alternativa ecológica a los microplásticos. Y además, Por su dureza y forma, los carozos de damasco se usan en artesanías, collares y objetos decorativos e incluso en proyectos escolares.

Para conservarlos y reutilizarlos correctamente tenés que lavar bien el carozo para eliminar restos de pulpa, dejar secar completamente al sol o en un lugar ventilado y por último guardar en un frasco o bolsa de tela, en un sitio seco. Si la idea es plantarlos, se recomienda conservarlos en frío durante algunas semanas antes de la siembra.

Beneficios de esta idea de reciclaje

  • Es una idea económica y reutilizable.
  • Reemplaza productos sintéticos.
  • Reduce residuos orgánicos.
  • Se puede lavar y reutilizar durante años.

