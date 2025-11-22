Quien tenga un carozo de palta en su casa tiene un tesoro en sus manos: por qué y para qué sirve ahora

La opción más conocida es reutilizar el carozo para germinar una planta, es uno de los métodos más populares. Solo necesitas algunos palillos, un frasco con agua y paciencia. Colocando el carozo suspendido sobre el frasco, con la base sumergida, en pocas semanas comenzará a desarrollar raíces y brotes.

carozo de palta (3) Los carozos de palta tienen miles de usos más allá de la basura.

Polvo exfoliante: por otro lado, el carozo, una vez seco y procesado, puede convertirse en un exfoliante casero libre de químicos. Sus beneficios son múltiples y entre ellos es que elimina células muertas, suaviza la piel y es un exfoliante 100% natural y biodegradable.

Tinte natural: la semilla de la palta contiene compuestos que, al hervirse, liberan un color intenso entre rosa antiguo y terracota. Esta es una idea genial porque puedes teñir telas como algodón o lino y le da color a lanas naturales.

Repelente natural para plagas del jardín: el carozo triturado y enterrado ligeramente alrededor de plantas puede ayudar a mantener alejados caracoles y algunos insectos por su textura y sustancias naturales.

carozo de palta (2) De una germinación a exfoliante e incluso jabón, este tipo de carozo se puede adaptar a miles de formas.

Fertilizante casero: el polvo de carozo molido puede incorporarse a la tierra como aporte orgánico. No es un fertilizante principal, pero sí un complemento que mejora la estructura del suelo.

Jabón artesanal con partículas exfoliante: si preparas jabones caseros, el polvo de carozo seco puede añadirse para crear jabones exfoliantes naturales y con aroma neutro.

Pigmento para manualidades: el extracto del carozo hervido puede usarse como pigmento suave en acuarelas artesanales, pinturas naturales para niños y tinturas para madera (efecto vintage).