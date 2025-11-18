Pocos lo saben: por cuántos días se mantiene fresca y sin moho la palta en la heladera

Si la palta está madura, puede durar hasta una semana en la heladera de casa. Justamente, la refrigeración ralentiza el proceso de maduración del fruto.

En cambio, el problema está en la palta cortada, que es menos resistente. Al entrar en contacto con el aire, se oxida rápidamente, y su duración es menor. Generalmente, dura entre 1 y 3 días.

Para una conservación aún más prolongada (hasta dos semanas), un método popular es guardar la palta (entera o la mitad con hueso) en un recipiente hermético cubierto de agua fría dentro de la heladera.

palta, heladera La palta cortada es, generalmente, la que menos dura en la heladera.

El mejor de los casos lo presenta sin dudas una palta semimadura o verde. En tal caso, puede conservarse hasta 15 o 20 días en la heladera. De esta forma, se puede monitorear su maduración de forma progresiva. Pese a la gran cantidad de tiempo, se recomienda no refrigerarla antes de que madure.

Los beneficios de la palta para la salud

El consumo habitual de palta se ve traducido en grandes beneficios para la salud de las personas. Este fruto es ventajoso para la salud cardiovascular, digestiva, y el control del peso.

Además, comer palta de forma habitual ayuda a la salud cerebral y ósea y, como si fuese poco, también cuida la apariencia de la piel y mejora la vista.