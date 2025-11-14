Qué significa y para qué sirve rociar agua con jabón al árbol de palta

Arbol de palta enfermo La mezcla de jabón y agua eliminará las plagas del árbol de palta.

En una botella atomizadora tendremos que mezclar 1 litro de agua con 2 cucharadas de jabón líquido neutro (sin aromatizantes ni colorantes). Agitar bien y luego comenzar a rociar la Persea americana.

Debemos rociar la planta desde abajo hacia arriba. Es menester realizar entre 3 y 4 aplicaciones para limpiar totalmente el árbol de palta. Aguardar una semana y si las plagas regresan habrá que repetir el truco de jardinería.

¿Qué plagas atacan al árbol de palta?

Una de las plagas que generalmente atacan a la Persea americana son los trips, pequeños insectos alados de cuerpo blando. Los mismos aparecen en primavera y perforan las hojas para consumir jugos hasta provocar que se sequen. Para saber si el árbol de aguacate está siendo víctima de los trips, identificarás las hojas de color marrón y con pequeños agujeros.

aguacate enfermo Estas son las plagas que atentan contra el aguacate.

Por otro lado, la araña roja también es una plaga frecuente en el aguacate. Este insecto absorbe los jugos de la savia del árbol de palta, haciendo que las hojas cambien su color verde y comiencen a exhibirse de una tonalidad marrón. Para identificarlas, visualizaremos pequeñas telas de araña entre las ramas del ejemplar.

El gorgojo de la semilla es otra de las plagas que atentará contra el bienestar de la Persea americana, afectando hasta el 80% de la producción. A este parásito se lo debe combatir sí o sí, ya que una vez que ingresa al fruto a través de la pulpa, no habrá marcha atrás: el aguacate no será apto para su consumo.