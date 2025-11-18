Pocos lo saben: qué significa que un árbol de palta tenga las hojas secas y se le caigan los aguacates

Esta plaga ataca inicialmente las hojas y las ramas del árbol, provocando que el cultivo pierda vitalidad y se seque progresivamente, con la posibilidad de extenderse desde la copa hasta las raíces si no se trata a tiempo.

Para identificar un árbol de palta enfermo, las señales de alerta incluyen un amarillamiento foliar y una marchitez incipiente en hojas y tallos. Las hojas pierden su coloración verde intensa, se vuelven secas y opacas, pudiendo aparecer decoloraciones, mientras que los tallos comienzan a debilitarse. La Persea americana empezará a secarse y los aguacates se caerán de las ramas.

árbol de palta enfermo Por estas razones el árbol de palta comienza a secarse.

Si tu árbol de palta tiene estos síntomas, es fundamental comenzar a tratar la enfermedad para que no continúe progresando.

Si se detectan estos síntomas, es fundamental implementar medidas sanitarias de inmediato para intentar salvar la planta y la cosecha de frutos. En este sentido, se recomienda el uso de pesticidas efectivos y orgánicos, como el aceite de Neem o el jabón potásico.

árbol palta Es fundamental poner en práctica estos métodos para ponerle fin a las enfermedades de la planta.

Estos productos deben aplicarse de forma foliar durante las tardes para evitar la exposición directa al sol al día siguiente, logrando eliminar hasta el 70% de los síntomas. Después de cualquier tratamiento, el árbol de palta debe ser vigilado y también se le deben aplicar abonos para fortalecerlo durante el periodo de reposo.