Quien tenga carozos de durazno tiene un tesoro en sus manos: por qué hay que guardarlos

Dentro del carozo del durazno se encuentra la semilla del duraznero, capaz de convertirse en un árbol si se la germina correctamente. Aunque requiere paciencia, este proceso es ideal para quienes quieren cultivar su propio frutal en casa dependiendo lo que desees.

Si buscas una germinación natural, luego de secar el carozo, se puede abrir con cuidado para extraer la semilla interna y colocarlo en un algodón húmedo o directamente en una maceta.

Si lo que deseas es un árbol de durazno, con el tiempo adecuado y un riego moderado, la semilla puede transformarse en un pequeño duraznero listo para crecer en el patio.

Este tipo de carozo de trata de un recurso valioso para el jardín porque además pueden cumplir funciones más prácticas como:

Drenaje natural: si los pones en el fondo de las macetas, ayuda a evitar encharcamientos.

Control de humedad: al mezclarse con el sustrato, permiten que la tierra respire mejor.

Decoración rústica: pueden usarse como cobertura superficial para macetas o canteros.

Sin embargo, gracias al poder del reciclaje y la decoración pueden transformarse en un objeto decorativo artesanal.

Una buena idea es hacer collares o guirnaldas rústicas perforando los carozos y ensartándolos con hilo resistente o tanza, se pueden crear collares decorativos para colgar en la cocina, el living o hasta en la puerta de entrada. Además, si se combina con hierbas secas, el collar puede funcionar como un perfumador natural, aportando sin duda una textura y color que encaja perfectamente en la decoración rústica o natural.

Beneficios de guardar este tipo de carozos