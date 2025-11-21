Quién tenga carozos de cerezas tiene un tesoro en sus manos: por qué hay que guardarlos

carozo de cereza (1) Las cerezas son una fruta muy consumida en estas épocas.

Un tesoro de la jardinería para germinar nuevos cerezos: aunque requieren un proceso especial, los carozos de cereza pueden convertirse en plantas nuevas. Cada carozo contiene una semilla que, con el tratamiento correcto, puede germinar y dar vida a un cerezo joven, permitiendo cultivar un árbol frutal desde cero.

Un dato clave aquí es que las semillas necesitan pasar por estratificación fría, un período en la heladera de 8 a 12 semanas para poder brotar.

También funcionan como relleno térmico casero. Pues los carozos de cereza son resistentes al calor y conservan la temperatura durante mucho tiempo. Por eso, se usan como relleno natural para almohadillas térmicas, compresas de calor y bolsitas para aliviar contracturas. Se calientan en el microondas y mantienen el calor de forma uniforme.

Incluso, son ideales para drenaje en macetas. Si no tenés arcilla expandida o piedras pequeñas, funcionan como un excelente material de drenaje porque evitan que la tierra se compacte, mejoran la aireación de las raíces y ayudan a que el exceso de agua salga más fácilmente.

carozo de cereza (2) Ten en cuenta todos los beneficios de los carozos de las cerezas y utiliza la opción que más te guste.

Por último, son perfectos para proyectos artesanales. Los carozos limpios y secos se pueden usar para armar objetos decorativos o prácticos para bolsitas aromáticas (mezclados con lavanda o romero), rellenos de muñecos artesanales y adornos rústicos.

Y un detalle no menor, sobre los beneficios de los carozos de cereza es que pueden convertirse en abono, pero con un truco de jardinería es específico. Si bien son duros y tardan en descomponerse, los carozos de cereza se pueden incorporar al compost si se trituran previamente y aportarán carbono fundamental para equilibrar los residuos verdes.