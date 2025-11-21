Chaucha o epazote: la planta cuyas semillas son un tesoro para la salud

planta de chaucha (1) Dysphania ambrosioides, llamada como epazote o planta de chaucha, es una especie de planta aromática, antiparasitario, que se usa como condimento y como planta medicinal.

Chaucha: la planta cuyas semillas son un tesoro para la salud

La composición de la chaucha la convierte en un verdadero tesoro nutricional. Sus semillas contienen:

Hierro, calcio y yodo

Clorofila

Vitaminas A, B y C

Agua, grasas naturales y celulosa

Azúcares complejos

Aminoácidos esenciales como arginina, tirosina e inositol

Alantoína, compuestos regeneradores muy valorados en dermatología

Esta combinación favorece procesos de recuperación celular, mejora la oxigenación de los tejidos y apoya la función metabólica. La medicina tradicional emplea principalmente las vainas de la chaucha, especialmente cuando están tiernas, ya que es donde se concentran la mayoría de los compuestos activos.

planta de chaucha (2) Esta planta tiene más de 5 beneficios para la salud.

Beneficios medicinales: una aliada para múltiples condiciones

En este sentido, la chaucha, también conocida como vaina de frijol o judía verde, vuelve a posicionarse como una de las plantas medicinales más valoradas en la fitoterapia tradicional. Sus semillas, ricas en nutrientes esenciales, han despertado el interés de especialistas en salud natural y consumidores que buscan alternativas terapéuticas seguras y efectivas.

El uso terapéutico de la chaucha es amplio y respaldado por generaciones de conocimiento popular. Entre sus principales aplicaciones destacan:

Celulitis, gracias a su efecto depurativo.

Retención urinaria, por su acción diurética natural.

Presencia de albúmina en la orina, ayudando a limpiar y regular funciones renales.

Enfermedades de la piel, por su contenido en alantoína y clorofila.

Afecciones reumáticas, debido a su acción antiinflamatoria.

Hipotensión, ya que contribuye a la regulación circulatoria.

Diabetes no insulinodependiente, apoyando el control glucémico.

A diferencia de otras plantas medicinales, la chaucha no presenta toxicidad, lo que la convierte en una opción segura cuando se utiliza de manera adecuada. El método tradicional de consumo es cocido, ya sea en infusiones, decocciones o integrando las vainas en preparaciones culinarias.