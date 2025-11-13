El fruto exótico cuyas partes cura problemas renales, cardíacos y muchos más

Papa del aire: el fruto exótico cuyas partes curan diversos problemas de salud

papa del aire planta y fruto La papa del aire, chayota o chayote es una cucurbitácea originaria de Europa. Antiguamente fue cultivada por las civilizaciones mayas y aztecas de centro América.

Dentro de las comunidades indígenas, la medicina tradicional es un medio necesario para que sus integrantes puedan mejorar su salud, puesto que en algunas de estas zonas son el único recurso del que disponen. Por eso, en la sección de hoy de "plantas sanadoras" te contamos como la papa del aire puede convertirse en un aliado natural para la salud.

Gracias a la información de nuestros ancestros herbolarios plasmados en este libro, este pequeño árbol o planta sanadora tiene beneficios dependiendo del malestar o necesidad y, consumida de forma adecuada bajo supervisión, tiene componentes activos

En este sentido, el chayote/papa del aire, de nombre científico Sechium edule y de familia Cucurbitacea está compuesto principalmente por agua, lo que lo convierte en un excelente hidratante natural.

Además, contiene azúcares naturales, ácido ascórbico (vitamina C), tiamina (vitamina B1), niacina (B3), riboflavina (B2), vitamina A, hierro, fósforo, calcio, proteínas y carbohidratos, una combinación que fortalece el sistema inmunológico y mejora el funcionamiento metabólico.

De su planta se aprovechan sus hojas, la parte aérea y el fruto, todas con propiedades beneficiosas. En la medicina tradicional, se usa para tratar inflamaciones renales, cálculos o mal de orín, y se le atribuyen efectos diuréticos, hipotensores, vasodilatadores y espasmogénicos, que contribuyen a disminuir la presión arterial y estimular el sistema cardiovascular.

papa del aire fruto Este fruto es bueno para las personas diabéticas, ya que activa la circulación, y eficaz contra las enfermedades del estómago.

Uno de los aspectos más destacados de esta planta es que no presenta toxicidad, lo que la hace segura para su consumo regular tanto en infusión como en forma de alimento.

Cómo se prepara y consume tradicionalmente

Por lo general se recomienda hervir de 8 a 10 gramos de la planta en un litro y medio de agua durante 5 minutos, colar y beber cuatro vasos de la infusión al día por 20 días. Este preparado se utiliza principalmente para combatir la retención de líquidos y mejorar la función renal.

Asimismo, el fruto hervido con sal o natural es un remedio casero muy valorado en comunidades rurales, donde se emplea como tratamiento natural para los riñones y el sistema urinario.

Además de sus propiedades medicinales, el chayote es bajo en calorías, por lo que resulta ideal para dietas saludables. Su sabor neutro permite incorporarlo fácilmente en ensaladas, sopas o guisos, aportando nutrientes esenciales sin alterar el sabor de las comidas.

Curiosidades de esta planta y fruto