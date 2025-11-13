Durante los últimos meses, más personas se han animado a encarar proyectos de construcción en la provincia de Mendoza, motivados por la estabilidad económica y el fácil acceso a los créditos hipotecarios. A pesar del aumento del dólar, hay distintas aristas a tener en cuenta a la hora de calcular el valor que podemos gastar, siendo el primero de todos el lote y definir qué construcción será.
Construcción en Mendoza: cuánto cuesta el m2 en noviembre del 2025
Sea construir una casa, departamento o un local, hay que conocer el valor del m2 en la provincia de Mendoza para poder conocer cuánto podemos gastar
Para calcular el valor que podemos gastarnos a la hora de construir, se calcula mediante el m2, y su precio, al menos en la provincia de Mendoza, ya está definido para todo lo que será el mes de noviembre. Desde el Colegio de Arquitectos provincial también definieron que se contempla a la hora de definir esta unidad de medida, y qué no se tiene en cuenta, para también sumarlo.
Qué elementos se tiene en cuenta para calcular el valor de la construcción de m2
El proceso de construir es traicionero, ya que no terminaremos pagando solo lo que especulamos, sino que constantemente aparecerán obstáculos que no contemplamos. Hay que saber que el cálculo se hace cada m2, y el valor no se limita exclusivamente al trabajo de los albañiles.
Para poder realizar el cálculo de los m2 de construcción, es clave contemplar cada superficie cubierta del proyecto, sea construcción de cero, refaccionar o ampliar. En esto se incluye la cimentación, paredes, losas, y elementos estructurales, así como las instalaciones de cada servicio básico. En otras palabras, para el cálculo hay que tener en cuenta:
- Estructura: cimentación, columnas, muros y losas.
- Instalaciones: sistemas de tuberías, cableado eléctrico, gas y telecomunicaciones.
- Acabados: pisos, recubrimientos, carpintería, cancelería y vidrios, cocina y muebles de baño.
Existe un valor de m2 que establece el Colegio de Arquitectos de Mendoza, que sirve como una base para manejarse a la hora de proyectar una construcción. El monto que se calcula es trimestral, y su aumento está atado a las proyecciones de inflación y valor del dólar.
Realizar el cálculo no es simplemente hacer una suma de elementos, sino que desde el Colegio de Ingenieros de Mendoza detallan que la medida se obtiene a partir de la multiplicación del largo por el ancho de cada espacio rectangular o se divide en figuras más simples y se suman sus áreas individuales, incluyendo la proyección de sombras en plantas superiores y las áreas techadas o voladizos.
El valor que se da del costo del m2 de construcción en la provincia es un estimativo, lo cual no implica necesariamente que se vaya a respetar en los sitios donde se puede comprar los elementos necesarios. Además, no hay que obviar que no se calcula puntos claves como valor del trabajo de albañilería o fletes.
Construcción en Mendoza: esto costará el m2 durante todo noviembre
El Colegio de Arquitectos de Mendoza actualizó el valor del m2 de construcción en la provincia, es de $1.257.571,11. El aumento, de poco más del 4% al último anunciado por el organismo provincial.
Hay que saber que este valor de construcción se actualiza de manera trimestral, por lo que el valor del m2 en la provincia de Mendoza se mantendrá durante octubre, noviembre y diciembre.