Desde el aire se ve como una espiral infinita de roca, una catedral de metal y esfuerzo humano. Se trata de la mina de cobre a cielo abierto más grande del planeta Tierra, orgullo y símbolo de un país de América del Sur.

Chuquicamata (1)

El país de América del Sur con la mina de cobre más grande del planeta Tierra

La mina El Teniente, ubicada en la localidad de Colina, comuna de Machalí, región de O'Higgins, Chile se ha convertido en la mina subterránea de cobre más grande del planeta Tierra, con una red de túneles que supera los 4.500 km de longitud.