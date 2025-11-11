El país de América del Sur en la mira de Corea del Sur con infraestructura e inversiones millonarias

Así mismo, Corea del Sur está desarrollando junto a Perú un ambicioso proyecto naval en el astillero SIMA del Callao. La empresa surcoreana HD Hyundai Heavy Industries construye cuatro buques para la Marina peruana: una fragata, una patrullera y dos buques de desembarco, con una inversión de US$462 millones.

En 2025 ya inició la fase activa de construcción con transferencia de tecnología y entrenamiento local. Este proyecto fortalece la infraestructura industrial marítima de este país de América del Sur y marca una alianza estratégica entre Lima y Seúl, que además contempla cooperación en transporte, defensa e innovación tecnológica para modernizar sectores clave de la economía peruana.

Peru y corea del sur

La oportunidad de Corea del Sur para este país de América del Sur

El proyecto naval entre Perú y Corea del Sur representa una oportunidad estratégica y tecnológica sin precedentes para el país América del Sur. No solo moderniza la flota marítima peruana, sino que impulsa la transferencia de conocimiento y tecnología hacia ingenieros y técnicos locales.

Para Perú, estas inversiones plantea una doble cuestión: por un lado, la oportunidad concreta de atraer tecnología, inversión extranjera, empleo, y modernizar infraestructuras que están pendientes desde hace años. Por otro, el reto de asegurar que esos proyectos cumplan con estándares sociales, ambientales y de gobernanza que beneficien realmente al país, y no solo al capital externo. Porque cuando entran “millones”, también entran responsabilidades y expectativa.