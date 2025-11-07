El país de América del Sur con la mejor calidad de vida: referente en el mundo, supera a China y Rusia

Este pequeño, pero próspero país de América del Sur ha sabido desarrollar políticas que priorizan la educación, la salud y la igualdad, elementos clave para mejorar la calidad de vida de su población. En comparación con otras potencias del mundo, Uruguay sorprende por su capacidad de ofrecer un entorno estable y armonioso, superando incluso a grandes naciones como China y Rusia en indicadores clave de bienestar.

Los países de América del Sur con la mejor calidad de vida

Su capital, Montevideo, figura entre las ciudades más seguras y habitables de América del Sur, y su población goza de altos niveles de libertad civil, buena infraestructura y una excelente calidad ambiental.

Además, Uruguay ha sido reconocido por su desarrollo sostenible, su energía limpia y su compromiso con la inclusión social. Todos estos factores refuerzan su posición como el país con mejor calidad de vida de América del Sur y uno de los más admirados en el mundo.

Ranking de calidad de vida en América del Sur (2025)

Uruguay, líder regional en calidad de vida

Su éxito en construir una sociedad equilibrada, inclusiva y con buena calidad de vida demuestra que el desarrollo no depende solo del tamaño o la riqueza, sino de la voluntad política y social de crear un entorno donde las personas puedan vivir mejor.