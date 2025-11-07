Natalio Mema defendió la alianza oficialista y negó tensiones entre Cornejo y Milei en Mendoza

Mema remarcó que el gobernador encabezó personalmente cada actividad de campaña, poniendo su gestión “a consideración de los mendocinos”, y subrayó que ese trabajo fue reconocido en las urnas.

luis petri hebe casado alfredo cornejo La vicegobernadora Hebe Casado, el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro Luis Petri en un acto de campaña electoral. Foto: La Libertad Avanza

“También fue valorada la gestión del gobierno nacional, pero en Mendoza se llevó adelante una campaña más vinculada a la gestión provincial”, señaló el funcionario.

Qué dijo Mema sobre una interna entre Cornejo y Milei

El funcionario sostuvo que, más que una competencia de liderazgos, el resultado electoral refleja una complementariedad entre los proyectos provincial y nacional.

“Desde la provincia defendimos los aspectos que creemos que se están haciendo bien desde el gobierno nacional, y por eso hicimos una alianza. No creo que haya una dicotomía válida”, afirmó.

Con estos dichos, Mema buscó llevar calma dentro del espacio oficialista, sobre todo, en momentos en los que se definen las nuevas autoridades del radicalismo y qué lugar ocupará el petrismo.

El ministro de Defensa se pasó a las filas de la Libertad Avanza y fue como candidato a diputado por ese partido, no como representante de la UCR.

Los dichos del ministro Luis Petri

El lunes por la noche, Luis Petri le dio una entrevista al periodista Jonatan Viale en TN. Allí se mostró totalmente alineado con la secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei y subrayó su capacidad como jefa de la campaña para armar acuerdos.

En esa nota, deslizó que había sido la responsable del triunfo electoral en la provincia, algo que enojó a la vicegobernadora Hebe Casado.