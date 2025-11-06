Hebe cruzó a Petri por atribuirle el triunfo a Karina Milei: "No se lo vio mucho en la campaña"

Milei, petri, karina milei El ministro Luis Petri, en la visita que protagonizó el presitende Javier Milei y su hermana Karina Milei a Mendoza.

“El gobernador se puso al hombro la campaña y lo acompañamos con los ministros por toda la provincia mostrando la gestión. Creo que la gente reconoció ese trabajo. No digo que el Gobierno nacional no haya tenido nada que ver, pero la verdad es que tanto a Petri como al resto se los vio poco en la campaña”, dijo casi como vocera del malestar que generó en Casa de Gobierno los dichos del ministro de Defensa.

Los dichos que Petri se vio obligado a aclarar

El lunes por la noche, Luis Petri le dio una entrevista al periodista Jonatan Viale en TN. Allí se mostró totalmente alineado con la secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei y rescató su muñeca política como armadora y negociadora de las alianzas electorales que tejió.

javier milei y karina milei El ministro de Defensa, Luis Petri, aseguró que el votante lo eligió al presidente Javier Milei, pero que la artífice de eso fue su hermana Karina Milei.

En el análisis de cómo se gestó el triunfo del 26 de octubre Petri aseguró: "Votaron a Javier Milei, pero la responsable de que eso ocurriera fue ella”, señalando la imagen que mostraba a Karina Milei.

Tanto ruido interno generaron esas afirmaciones, que más tarde, el mismo ministro mendocino se vio obligado a aclarar sus dichos.

En otra nota que concedió a La Nacion + amplió: "Lo que quise decir es que en el armado electoral de todo el país la gran responsable fue Karina Milei, también en Mendoza. Eso no significa negar la responsabilidad y participación que tuvo en el resultado electoral el gobernador de la provincia”.