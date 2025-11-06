Fiel a su estilo, la vicegobernadora Hebe Casado no titubeó y salió a responderle al ministro de Defensa, Luis Petri, sus afirmaciones sobre qué dirigente político incidió en el triunfo electoral de la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.
Hebe cruzó a Petri por atribuirle el triunfo a Karina Milei: "No se lo vio mucho en la campaña"
Petri le endilgó a la hermana del presidente el triunfo electoral en Mendoza y la vicegobernadora Hebe Casado le recordó que Cornejo se puso la campaña al hombro
En declaraciones a un medio nacional el ministro aseguró que Karina Milei fue "la responsable de la elección en Mendoza" y la definió como una "armadora política impresionante". Omitió mencionar que rol pudo tener el gobernador Alfredo Cornejo en la estrategia electoral y en el armado de la alianza.
Este jueves, ante un grupo de periodistas que acudieron a la Legislatura por la discusión de las declaraciones de impacto ambiental de dos proyectos mineros, la vicegobernadora encontró la oportunidad de contestarle públicamente al ministro.
“El gobernador se puso al hombro la campaña y lo acompañamos con los ministros por toda la provincia mostrando la gestión. Creo que la gente reconoció ese trabajo. No digo que el Gobierno nacional no haya tenido nada que ver, pero la verdad es que tanto a Petri como al resto se los vio poco en la campaña”, dijo casi como vocera del malestar que generó en Casa de Gobierno los dichos del ministro de Defensa.
Los dichos que Petri se vio obligado a aclarar
El lunes por la noche, Luis Petri le dio una entrevista al periodista Jonatan Viale en TN. Allí se mostró totalmente alineado con la secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei y rescató su muñeca política como armadora y negociadora de las alianzas electorales que tejió.
En el análisis de cómo se gestó el triunfo del 26 de octubre Petri aseguró: "Votaron a Javier Milei, pero la responsable de que eso ocurriera fue ella”, señalando la imagen que mostraba a Karina Milei.
Tanto ruido interno generaron esas afirmaciones, que más tarde, el mismo ministro mendocino se vio obligado a aclarar sus dichos.
En otra nota que concedió a La Nacion + amplió: "Lo que quise decir es que en el armado electoral de todo el país la gran responsable fue Karina Milei, también en Mendoza. Eso no significa negar la responsabilidad y participación que tuvo en el resultado electoral el gobernador de la provincia”.