"Vayan sacando el pasaporte": el mensaje de Diego Tonetto luego de ser campeón con Independiente Rivadavia

Luego, con muchos emojis, Tonetto siguió diciendo "Vengo a presumir de mis huevos, de mi corazón y de mi aura", para luego dejar el esperado mensaje por los hinchas azules. "Vayan sacando/ renovando el pasaporte caudillos".

"Este ser les desea con todo su corazón que disfruten de este logro porque lo tienen más que merecido", y cerró: "Le va a quedar linda al escudo", haciendo referencia a la estrella que seguramente aparecerá en los próximos días por el club del Parque.

Estimado pueblo leproso,vengo a presumir de mis ,de mi y de mi aura vayan sacando/renovando pasaporte caudillos! Este ser les desea con todo su corazón que disfruten de este logro porque lo tienen más que merecido!le va a quedar linda al escudo pic.twitter.com/IhZ6CNDFwP — Diego Tonetto (@diego18_1988) November 6, 2025

Estas no fueron las únicas dos publicaciones realizadas de Tonetto. Al posteo oficial de la Copa Libertadores también reaccionó, mientras que hace algunas horas dejó un mensaje para los hinchas: "Nos vemos en el parque caudillos".

Cuándo llega la Lepra a Mendoza con la Copa Argentina

La delegación de Independiente Rivadavia, con la Copa Argentina, llegará a Mendoza este jueves, vía aérea, para continuar con los festejos que comenzaron en la noche del miércoles en Córdoba.

El plantel de la Lepra estará llegando cerca de las 11 al aeropuerto Francisco Gabrielli y está prevista una caravana que culminará en el estadio Bautista Gargantini, tal como ocurrió hace poco más de dos años cuando se logró el ansiado ascenso.