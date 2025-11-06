"Vayan sacando el pasaporte": el mensaje de Diego Tonetto luego de ser campeón con Independiente Rivadavia

No hay hincha de Independiente Rivadavia que no se sienta identificado con Diego Tonetto. El mediocampista, considerado ídolo del Azul, vivió la consagración histórica de la Lepra acompañado de su familia y, como muchos otros futbolistas, realizó una conmovedora publicación.
Independiente Rivadavia venció por penales a Argentinos Juniors luego de igualar 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios, en lo que fue un verdadero partidazo. De esta manera, obtuvo el primer título grande de su historia y la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
El mensaje de Diego Tonetto luego de ser campeón con Independiente Rivadavia
En una publicación de X, el volante se dirigió especialmente a los hinchas de Independiente Rivadavia: "Estimado pueblo leproso", comenzó diciendo.
Luego, con muchos emojis, Tonetto siguió diciendo "Vengo a presumir de mis huevos, de mi corazón y de mi aura", para luego dejar el esperado mensaje por los hinchas azules. "Vayan sacando/ renovando el pasaporte caudillos".
"Este ser les desea con todo su corazón que disfruten de este logro porque lo tienen más que merecido", y cerró: "Le va a quedar linda al escudo", haciendo referencia a la estrella que seguramente aparecerá en los próximos días por el club del Parque.
Estas no fueron las únicas dos publicaciones realizadas de Tonetto. Al posteo oficial de la Copa Libertadores también reaccionó, mientras que hace algunas horas dejó un mensaje para los hinchas: "Nos vemos en el parque caudillos".
Cuándo llega la Lepra a Mendoza con la Copa Argentina
La delegación de Independiente Rivadavia, con la Copa Argentina, llegará a Mendoza este jueves, vía aérea, para continuar con los festejos que comenzaron en la noche del miércoles en Córdoba.
El plantel de la Lepra estará llegando cerca de las 11 al aeropuerto Francisco Gabrielli y está prevista una caravana que culminará en el estadio Bautista Gargantini, tal como ocurrió hace poco más de dos años cuando se logró el ansiado ascenso.