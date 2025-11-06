Por qué Godoy Cruz no saludó al campeón Independiente Rivadavia en las redes sociales

Independiente Rivadavia se consagró como flamante campeón de la Copa Argentina 2025 y fue saludado por la mayoría de los equipos de Mendoza en las redes sociales. Pero llama la atención por qué el club Godoy Cruz no saludó a la Lepra.
Tras igualar 2-2 en tiempo regular y luego imponerse 5-3 en los penales, Independiente Rivadavia hizo historia al vencer a Argentinos Juniors en cancha de Instituto, Córdoba.
El equipo de Alfredo Berti, apoyado por una multitud en tierras cordobesas, le dio a Mendoza el título más importante de su historia y fue reconocido por la mayoría de las instituciones de la provincia cuyana.
Independiente Rivadavia y los saludos en las redes sociales
Ni bien se proclamó campeón de la Copa Argentina 2025 y sacar boleto directo a la Copa Libertadores 2026, los festejos se multiplicaron en la cancha cordobesa.
Y ni hablar en las redes sociales, donde los hinchas de Independiente Rivadavia celebraron hasta altas horas de la noche semejante conquista.
En la red social X (Twitter), comenzaron a aparecer posteos saludando al campeón Independiente Rivadavia.
Gimnasia y Esgrima, recién ascendido a Primera división, saludó afectuosamente a su eterno rival del Parque, con un emotivo y concreto mensaje:
La Lepra también fue felicitada por los clubes Deportivo Maipú y Huracán Las Heras, con sus respectivos posteos, también en la red social X:
Pero el que no saludó al Azul del parque fue Godoy Cruz y muchos hinchas se preguntaron en las redes sociales por qué no lo había hecho.
Lo cierto es que el Tomba no atraviesa un buen momento futbolístico y, según muchos comentarios en las redes sociales, algunos con tintes positivos y otros negativos, aseguraban que “sería una ofensa para los socios tombinos”.
De todas maneras, una buena parte de hinchas tombinos creen que el saludo llegará en las próximas horas.