Por qué Godoy Cruz no saludó al campeón Independiente Rivadavia en las redes sociales

independiente-rivadavia-copa-argentina Independiente Rivadavia se coronó como el mejor de la Copa Argentina 2025. Foto: Copa Argentina.

Independiente Rivadavia y los saludos en las redes sociales

Ni bien se proclamó campeón de la Copa Argentina 2025 y sacar boleto directo a la Copa Libertadores 2026, los festejos se multiplicaron en la cancha cordobesa.

Y ni hablar en las redes sociales, donde los hinchas de Independiente Rivadavia celebraron hasta altas horas de la noche semejante conquista.

En la red social X (Twitter), comenzaron a aparecer posteos saludando al campeón Independiente Rivadavia.

Gimnasia y Esgrima, recién ascendido a Primera división, saludó afectuosamente a su eterno rival del Parque, con un emotivo y concreto mensaje:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1986262726201467375&partner=&hide_thread=false ¡Felicitamos al @CSIRoficial por la obtención de la @Copa_Argentina 2025!



Nos vemos el año que viene

# — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) November 6, 2025

La Lepra también fue felicitada por los clubes Deportivo Maipú y Huracán Las Heras, con sus respectivos posteos, también en la red social X:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Deportivo_Maipu/status/1986367889784373550&partner=&hide_thread=false Deportivo Maipú felicita a @CSIRoficial, al equipo mendocino , Campeón de la Copa Argentina .

Hacemos extensivo el saludo a sus hinchas, socios y dirigentes. — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) November 6, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAHuracanLH/status/1986269481224614059&partner=&hide_thread=false Felicitaciones @CSIRoficial por la obtención de la Copa Argentina

El fútbol mendocino sigue creciendo, y este hecho histórico lo demuestra.#FútbolMendocino — C.A. Huracán Las Heras (@CAHuracanLH) November 6, 2025

Pero el que no saludó al Azul del parque fue Godoy Cruz y muchos hinchas se preguntaron en las redes sociales por qué no lo había hecho.

Lo cierto es que el Tomba no atraviesa un buen momento futbolístico y, según muchos comentarios en las redes sociales, algunos con tintes positivos y otros negativos, aseguraban que “sería una ofensa para los socios tombinos”.

De todas maneras, una buena parte de hinchas tombinos creen que el saludo llegará en las próximas horas.