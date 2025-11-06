"Nos vemos el año que viene": el saludo de Gimnasia a Independiente Rivadavia tras el título de Copa Argentina

Independiente Rivadavia hizo historia para el fútbol mendocino, luego de imponerse en los penales ante Argentinos Juniors. De esta manera, la Lepra se consagró campeón de la Copa Argentina, y logró el primer título grande de toda su historia.
Minutos después de la hazaña, el club que lo felicitó en las redes sociales fue Gimnasia y Esgrima, otro que tocó el cielo con las manos este año luego de conseguir el ascenso a la primera división del fútbol argentino.
"¡Felicitamos al Club Sportivo Independiente Rivadavia por la obtención de la Copa Argentina 2025!" reza el anuncio publicado en la cuenta oficial de X de Gimnasia. Luego de esto, el mensaje que muchos interpretaron con doble sentido es el de "nos vemos el año que viene".