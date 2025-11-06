Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y los hinchas coparon la ciudad con festejos

Apenas finalizado el partido entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, los hinchas Azules de Mendoza comenzaron los festejos en el Centro

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
La esquina de Boulogne Sur Mer y Arístides Villanueva fue uno de los principales focos de los festejos de los hinchas Azules por el triunfo en la Copa Argentina.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Luego del angustioso epílogo de la final de la Copa Argentina, con el triunfo histórico de Independiente Rivadavia, un hito en el fútbol local, el delirio de los fanáticos que vivieron el extenso duelo y los penales no se hizo esperar.

Muy pronto los hinchas de la Lepra se hicieron sentir en un lugar muy tradicional para ellos, la avenida Arístides Villanueva, las cercanías del estadio Gargantini y otros puntos del centro de nuestra capital. En cada bar y negocio que tuviera un televisor encendido hacia la calle se festejó eufóricamente el logro de los dirigidos por Alfredo Berti.

Rompiendo la monotonía azul, la celeste y blanca de la Selección y la histórica y fundacional de la Lepra, con los colores de Italia, sirvieron para acompañar el delirio de los hinchas de la Lepra.

Los hinchas de Independiente Rivadavia hicieron explotar Mendoza con los festejos

Azul, pintado de azul. Así lució el centro capitalino en la madrugada de este jueves, donde se clebró el histórico logro de Independiente Rivadavia

El Pueblo Azul desbordó la ciudad y también los alrededores del estadio Bautista Gargantini, en el Parque para expresar su alegría.

El logro de Independiente Rivadavia enaltece el fútbol de Mendoza, que ya tiene tres representantes en la máxima categoría, y ahora, con este título de campeón de la Lepra, la provincia vuelve a tener el protagonismo a nivel nacional que mereció siempre. La madrugada del jueves 6 de noviembre del 2025 será inolvidable para los hinchas del Azul del Parque.

Barras y familias juntos para el inolvidable festejo del máximo logro -hasta ahora- de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025.

