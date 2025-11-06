Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y los hinchas coparon la ciudad con festejos

futbol-copa argentina-final-independiente rivadavia-festejos-mendoza-02 Azul, pintado de azul. Así lució el centro capitalino en la madrugada de este jueves, donde se clebró el histórico logro de Independiente Rivadavia Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Embed - Delirio en el Centro de los hinchas de Independiente Rivadavia al salir campeón de la Copa Argentina

futbol-copa argentina-final-independiente rivadavia-festejos-mendoza-04 El Pueblo Azul desbordó la ciudad y también los alrededores del estadio Bautista Gargantini, en el Parque para expresar su alegría. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El logro de Independiente Rivadavia enaltece el fútbol de Mendoza, que ya tiene tres representantes en la máxima categoría, y ahora, con este título de campeón de la Lepra, la provincia vuelve a tener el protagonismo a nivel nacional que mereció siempre. La madrugada del jueves 6 de noviembre del 2025 será inolvidable para los hinchas del Azul del Parque.