Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y los hinchas coparon la ciudad con festejos

Luego del angustioso epílogo de la final de la Copa Argentina, con el triunfo histórico de Independiente Rivadavia, un hito en el fútbol local, el delirio de los fanáticos que vivieron el extenso duelo y los penales no se hizo esperar.
Muy pronto los hinchas de la Lepra se hicieron sentir en un lugar muy tradicional para ellos, la avenida Arístides Villanueva, las cercanías del estadio Gargantini y otros puntos del centro de nuestra capital. En cada bar y negocio que tuviera un televisor encendido hacia la calle se festejó eufóricamente el logro de los dirigidos por Alfredo Berti.
El logro de Independiente Rivadavia enaltece el fútbol de Mendoza, que ya tiene tres representantes en la máxima categoría, y ahora, con este título de campeón de la Lepra, la provincia vuelve a tener el protagonismo a nivel nacional que mereció siempre. La madrugada del jueves 6 de noviembre del 2025 será inolvidable para los hinchas del Azul del Parque.