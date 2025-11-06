Alex Arce hizo otro gol histórico para Independiente Rivadavia y abrió el camino a la gloria

Embed - Álex Arce marcó un gol en la final y fue campeón con Independiente Rivadavia.
"Volví para esto. Estoy muy contento, muy agradecido con todos los que han confiado en mí y espero que la gente lo disfrute mucho", dijo feliz el atacante de la selección de Paraguay.
"Pasamos muchas cosas hermosas con la gente, con algunos compañeros que ya no están y otros que siguen estando. No nos merecíamos perder, Dios es justo y se nos dio", indicó con una sonrisa.
VIDEO: el gol de Alex Arce en la final de Copa Argentina vs Argentinos Juniors
