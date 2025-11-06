Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

Alex Arce hizo otro gol histórico para Independiente Rivadavia y abrió el camino a la gloria

El paraguayo Alex Arce abrió la cuenta para Independiente Rivadavia, con un verdadero golazo ante Argentinos Juniors, en la final de la Copa Argentina

Fabián Salamone
Arce y su romance con los hinchas de la Lepra.

Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors en un partido histórico. En el Estadio Monumental Presidente Perón, cancha de Instituto de Córdoba, el conjunto de Alfredo Berti se coronó en la Copa Argentina y Alex Arce volvió a a marcar un gol histórico.

Tan solo a los 9 minutos del primer tiempo, la Lepra llegó a la apertura del marcador. Luego de un centro desde la derecha, fue nada menos que el delantero paraguayo quien conectó un cabezazo ante una débil salida de Sergio Romero.

El paraguayo Arce abrió el marcador en Córdoba.

Consumada la victoria, el gran protagonista del ascenso del 2023 alzó la Copa Argentina, dio una nueva vuelta olímpica con la Lepra y acrecentó su romance con los hinchas del equipo más popular de Mendoza.

"Volví para esto. Estoy muy contento, muy agradecido con todos los que han confiado en mí y espero que la gente lo disfrute mucho", dijo feliz el atacante de la selección de Paraguay.

"Pasamos muchas cosas hermosas con la gente, con algunos compañeros que ya no están y otros que siguen estando. No nos merecíamos perder, Dios es justo y se nos dio", indicó con una sonrisa.

VIDEO: el gol de Alex Arce en la final de Copa Argentina vs Argentinos Juniors

