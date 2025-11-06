Alex Arce hizo otro gol histórico para Independiente Rivadavia y abrió el camino a la gloria

Tan solo a los 9 minutos del primer tiempo, la Lepra llegó a la apertura del marcador. Luego de un centro desde la derecha, fue nada menos que el delantero paraguayo quien conectó un cabezazo ante una débil salida de Sergio Romero.

arce, independiente rivadavia El paraguayo Arce abrió el marcador en Córdoba.

Consumada la victoria, el gran protagonista del ascenso del 2023 alzó la Copa Argentina, dio una nueva vuelta olímpica con la Lepra y acrecentó su romance con los hinchas del equipo más popular de Mendoza.