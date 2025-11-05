Siete horas sin agua: esta zona de Mendoza no tendrá servicio este jueves

AYSAM y nuevos trabajos

El próximo jueves 6 de noviembre, Aysam realizará importantes trabajos en el Área Metropolitana. Estas obras se llevan a cabo en el contexto de un proyecto esencial que la compañía está llevando a cabo con el objetivo de perfeccionar el Sistema de Macrodistribución vigente y la regulación de los acueductos que nutren las reservas de dos de las principales plantas de potabilización en Gran Mendoza.

Corte de agua (5) AYSAM se encuentra trabajando para mejorar el servicio.

Con una inversión de más de USD 5.1 millones, el proyecto ya registra un significativo avance con la instalación de 10 caudalímetros. Esta reciente acción se relaciona con la puesta en marcha parcial de una nueva cámara de distribución y regulación en La Puntilla. Esta cámara permitirá la distribución de la producción de agua potable desde las instalaciones de potabilización de Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas, según la demanda, asegurando de esta manera una administración del sistema más segura y eficaz.