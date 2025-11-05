La Suprema Corte de Justicia habilitó el decomiso automático de más de 8.000 vehículos secuestrados

playa de secuestros del EMOP.jpg En total son 8.596 autos depositados en playas de secuestros de 5 departamentos. Foto ilustrativa

El mecanismo para decomisar los vehículos secuestrados

La Suprema Corte ordenó un mecanismo de decomiso de pleno derecho de los vehículos: se solicita por correo electrónico a los Tribunales y Fiscalías del Fuero Penal y Contravencional que se expidan sobre el decomiso y posterior disposición de los vehículos.

El decomiso se producirá de pleno derecho (automáticamente) a los 3 días hábiles de recibida la notificación, a menos que los Magistrados intervinientes, mediante auto fundado expreso, dispongan la conservación del vehículo

¿Qué pasará con los vehículos?

Una vez que se concrete el decomiso del vehículo, la Suprema Corte tendrá la decisión de ordenar su destrucción, remate o donación.

La Acordada recordó la existencia del Plan de Gestión Integral de Descontaminación de Playas de Secuestros iniciado por el Gobierno. La Ley provincial N° 9359 creó el Programa Mendoza Compacta para coordinar las etapas de descontaminación, desguace y compactación.

Los motivos que alegó la Corte

En la acordada la Suprema Corte fundamentó su decisión en una situación de "saturación y colapso" en las playas de secuestros por la permanencia indefinida de estos vehículos, además de otros 4 motivos más: