Cómo lograr que tu perro dé la pata en segundos: truco de adiestramiento canino

A la hora de tener un perro, lo cierto es que hay ciertos gestos que provocan ternura en los dueños, y uno de ellos es el que ocurre cuando la mascota da la pata. Para lograrlo, puedes recurrir a un sencillo truco que consta de varios pasos.
Este paso a paso es de adiestramiento canino, y es realizado nada menos que por expertos. Para realizarlo, necesitas un premio, que puede ser una golosina o comida.
El truco de adiestramiento canino para que tu perro dé la pata en segundos
Enseñar a tu perro a dar la pata le proporciona estimulación mental, mejora su coordinación y fortalece la conciencia corporal, además de ser una actividad que fomenta el vínculo entre ambos.
Cuando un perro da la pata de forma natural, puede ser una señal de cariño, un intento por llamar tu atención, o incluso una indicación de que siente dolor en la pata.
Para que tu perro dé la pata en segundos, comienza con un premio escondido en tu puño cerrado y acércalo a su pata. Cuando lo toque, elógialo y dale el premio.
Deberás repetir este proceso varias veces, y luego comenzar a practicarlo sin el premio en la mano, usando la palabra clave "pata" antes de darle la recompensa. La repetición y la paciencia son clave, ya que el refuerzo positivo lo ayuda a asociar rápidamente la acción con la recompensa.
Paso a paso: cómo realizar este truco con tu perro
- Inicia con un premio: esconde una golosina en tu puño cerrado y mantenlo firme cerca de tu perro.
- Espera a que reaccione: tu perro intentará alcanzar la golosina, y por instinto, es probable que use su pata para tocar tu mano.
- Refuerza el momento: en cuanto toque tu mano con la pata, di una palabra de felicitación ("¡Sí!") y dale el premio inmediatamente, como se explica en este video de YouTube.
- Añade el comando verbal: una vez que tu perro lo haga de forma consistente, empieza a decir la palabra "pata" justo antes de que ponga su pata en tu mano, tal como se indica en este video de TikTok.
- Elimina el premio de la mano: cuando ya asocie la acción y la palabra, puedes empezar a ofrecer tu mano extendida y vacía. Recompénsalo con la otra mano si lo hace bien.