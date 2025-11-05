Cómo lograr que tu perro dé la pata en segundos: truco de adiestramiento canino

Cuando un perro da la pata de forma natural, puede ser una señal de cariño, un intento por llamar tu atención, o incluso una indicación de que siente dolor en la pata.

Para que tu perro dé la pata en segundos, comienza con un premio escondido en tu puño cerrado y acércalo a su pata. Cuando lo toque, elógialo y dale el premio.

Si tu perro te da la pata, puede significar una variedad de cosas.

Deberás repetir este proceso varias veces, y luego comenzar a practicarlo sin el premio en la mano, usando la palabra clave "pata" antes de darle la recompensa. La repetición y la paciencia son clave, ya que el refuerzo positivo lo ayuda a asociar rápidamente la acción con la recompensa.

Paso a paso: cómo realizar este truco con tu perro