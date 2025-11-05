Jubilados desaparecidos: salen a la luz datos que refuerzan la teoría más extrema

En ese marco, Olazábal aclaró que las latas de cerveza encontradas en el vehículo no representan ningún indicio particular, ya que se habían caído de la conservadora que los jubilados llevaban consigo durante el viaje.

También desmintió completamente la versión que aseguraba que se habían encontrado restos o excrementos humanos en el lugar donde fue ubicada la camioneta.

En relación con las hipótesis económicas que surgieron en torno al caso, Olazábal explicó que no se registraron movimientos financieros sospechosos en las cuentas de Kreder.

Las autoridades confirmaron que la compra de dólares que se había mencionado públicamente estaba vinculada a una venta realizada tiempo atrás, y que si bien no existían plazos fijos de grandes montos, se encontró dinero en efectivo en su vivienda, lo que descarta la teoría de una desaparición vinculada directamente a una estafa o un robo planificado.

jubilados2 En Chubut. La desaparición de los jubilados Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, es una incógnita que las autoridades quieren develar.

Aunque la investigación continúa abierta y sin descartarse líneas, los indicios refuerzan la hipótesis más preocupante: que algo grave les sucedió a los jubilados. La camioneta fue encontrada sin rastros concluyentes y hasta el momento no surgieron datos concretos que permitan determinar si la pareja se perdió, sufrió un accidente no detectado o si fue víctima de un delito.

La falta de señales, movimientos, testigos o comunicaciones posteriores profundiza el desconcierto entre los familiares y los equipos de búsqueda.

Se confirmó que la Unidad Nº32 de Bomberos de Trelew se sumará nuevamente a los operativos, junto con Kali, un perro de la Brigada K9 especializado en la detección de restos humanos.

La movilización se realizó a pedido de la Policía del Chubut y la División Búsqueda de Personas, con el objetivo de reforzar los rastrillajes en zonas rurales y de difícil acceso.

Kali ya había intervenido a fines de octubre, en coordinación con Roco, otro perro de la brigada K9 que se especializa en búsqueda general. Sin embargo, los resultados en ese momento tampoco permitieron localizar a la pareja.

Fuente: a24.com