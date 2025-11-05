Tragedia en el parque San Martín: confirman que hay un testigo clave que estuvo frente al accidente

accidente-vial-parque-general-san martín- editadaaaa

El tercer chico, un testigo clave en el accidente del parque San Martín

Al recorrer el lugar, surge la hipótesis de que la conductora habría pasado un semáforo en verde en la intersección de Sobremonte y Boulogne Sur Mer y habría acelerado para no perder el semáforo siguiente, el cual, según el trayecto analizado, 'corta antes' en Clark, posibilitando que se encontrara en una situación de cruce indebido. Es decir que se especula que "quiso acelerar" para que no la detuviera una luz roja.

Los testimonios señalan que la mujer se encontraba 'muy bien ubicada en tiempo y espacio' al momento de ser imputada, lo que descarta cualquier incapacidad para comprender las circunstancias. Además, se conoció que la mujer vive sola en la zona, es viuda y recibe visitas de un hijo también mayor.

Sobre la acusada pesan cargos por homicidio culposo y lesiones agravadas, por lo que arriesga una condena de 3 a 6 años de prisión.

accidente muerto herido parque san martin El accidente se cobró la vida de un chico de 13 años que estudiaba en el CUC.

La hora de los testimonios sobre el accidente

Ahora, el testimonio del tercer joven será fundamental para esclarecer qué fue lo que ocurrió el sábado y determinar la responsabilidad de la conductora.

Pero cualquiera sea la resolución, fue el eje de un intenso debate sobre los carnets de conducir que se otorgan en Mendoza a los adultos mayores, ya que hay quienes opinan que no existen suficientes controles y eso pone en riesgo la seguridad vial.