El sábado pasado, una mujer de 82 años atropelló a dos chicos justo frente al Parque General San Martín. La investigación en torno al trágico accidente que resultó en la muerte de un adolescente y dejó a otro en grave estado avanza y ahora hay expectativa por lo que diga un testigo clave. Se trata de un tercer joven que acompañaba a las víctimas y que, según fuentes cercanas al caso, presenció todo.
Tragedia en el parque San Martín: confirman que hay un testigo clave que estuvo frente al accidente
La pesquisa sobre el accidente fatal que dejó un adolescente muerto y otro grave suma detalles. Cuál es la situación de la mujer (82) que causó el siniestro
Basándose en averiguaciones propias, el equipo de "No tenés cara" (Radio Nihuil) supo que este testigo es un chico que iba junto a los otros dos adolescentes en aquella tarde aciaga. Si bien este muchacho no alcanzó a cruzar la calle, "es el que ve todo y la ve pasar en rojo a la mujer", según informaron algunos vecinos al periodista Matías Pascualetti.
Por su parte, uno de los conductores del programa radial, Ricardo Montacuto, logró confirmar la existencia de este testigo clave consultando a fuentes judiciales. Todo indica que ese chico estuvo muy cerca del punto en el que la conductora arrolló a los amigos.
El tercer chico, un testigo clave en el accidente del parque San Martín
Al recorrer el lugar, surge la hipótesis de que la conductora habría pasado un semáforo en verde en la intersección de Sobremonte y Boulogne Sur Mer y habría acelerado para no perder el semáforo siguiente, el cual, según el trayecto analizado, 'corta antes' en Clark, posibilitando que se encontrara en una situación de cruce indebido. Es decir que se especula que "quiso acelerar" para que no la detuviera una luz roja.
Los testimonios señalan que la mujer se encontraba 'muy bien ubicada en tiempo y espacio' al momento de ser imputada, lo que descarta cualquier incapacidad para comprender las circunstancias. Además, se conoció que la mujer vive sola en la zona, es viuda y recibe visitas de un hijo también mayor.
Sobre la acusada pesan cargos por homicidio culposo y lesiones agravadas, por lo que arriesga una condena de 3 a 6 años de prisión.
La hora de los testimonios sobre el accidente
Ahora, el testimonio del tercer joven será fundamental para esclarecer qué fue lo que ocurrió el sábado y determinar la responsabilidad de la conductora.
Pero cualquiera sea la resolución, fue el eje de un intenso debate sobre los carnets de conducir que se otorgan en Mendoza a los adultos mayores, ya que hay quienes opinan que no existen suficientes controles y eso pone en riesgo la seguridad vial.