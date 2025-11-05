Las 7 actividades gratuitas del PAMI para la prevención y el cuidado de la salud: cómo acceder

Talleres: actividades Grupales

En PAMI podés encontrar iniciativas que fortalecen el encuentro y ayudan a mantener una vida social activa.

1. Talleres

PAMI impulsa desde la red de centro de jubilados y pensionados de todo el país actividades grupales que sirven para mejorar la calidad de vida y promover el envejecimiento activo. Estos espacios estimulan el movimiento, la actividad cognitiva, la expresión artística, los hábitos saludables, el cuidado, la creación de nuevos vínculos y el entretenimiento.

Para inscribirse ingresá en https://www.pami.org.ar/talleresycursos/talleres y seleccioná la temática, el Centro de Jubilados y Pensionados o el lugar donde querés realizar la actividad.

2. Buen Vivir

El cuidado personal es fundamental para sentirte bien y aportar bienestar a tu vida diaria. En PAMI contás con servicios como pedicuría, peluquería, belleza de pies y manos, belleza del rostro, masajes y mucho más.

Ingresá en https://www.pami.org.ar/talleresycursos/buenvivir para visualizar la oferta disponible.

3. Cursos universitarios UPAMI

Nunca es tarde para seguir aprendiendo. El PAMI te invita a conocer su propuesta temática disponible en más de 60 universidades en todo el país. Elegí el curso que más te guste y aprendé de la mano de los mejores docentes universitarios. Para participar no necesitás tener estudios previos.

Para inscribirse ingresá en https://www.pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami y seleccioná la temática, la universidad o el lugar donde querés realizar la actividad.

4. Caminos Culturales

Podés disfrutar del arte y la cultura de nuestro país a través de visitas programadas a:

Museos

Centros de exposiciones

Teatros

Barrios y edificios tradicionales

Festivales regionales

Exposiciones de afiliadas y afiliados

Para inscribirte presentá tu DNI, credencial y último recibo de cobro. Para mayor información consultá en tu agencia PAMI más cercana.

5. Programas de voluntariado

PAMI te invita a participar de actividades solidarias en la comunidad, acompañar a personas afiliadas y promover la salud y los derechos de las personas mayores. Las actividades de voluntariado se desarrollan en las diferentes UGL (Unidades de Gestión Local) del país. Las personas afiliadas voluntarias son capacitadas mediante talleres para implementar actividades en la comunidad.

Algunos de los programas en los que podés participar son:

Abuelos leecuentos: lectura de textos en escuelas e instituciones

Raíces y retoños: cultivo de la huerta

No me olvides: promoción de la donación voluntaria de sangre

Para inscribirte debés presentar el DNI, credencial y último recibo de cobro. Consultá en tu agencia PAMI más cercana.

6. Colonias recreativas

PAMI ofrece actividades recreativas durante todo el año en clubes deportivos y organismos públicos. Incluyen juegos, actividades físicas, cognitivas, expresivas y creativas.

Para inscribirse debés presentar el DNI, credencial, último recibo de cobro y formulario con informe médico completo por la médica o médico de cabecera. Consultá en tu agencia PAMI más cercana.

7. Actividades de autocuidado

Te ofrecemos actividades de orientación y acompañamiento del cuidado de la salud y personal en centros de jubilados y pensionados. Enfermería, pedicuría, masajes y técnicas orientales, peluquería, belleza del rostro, belleza de pies y manos, y más.

Ingresá en https://www.pami.org.ar/talleresycursos/talleres para visualizar la oferta disponible.