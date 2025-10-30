Descubrimiento en Chernobyl: aparecen perros azules y parecen haber mutado

Dogs of Chernobyl es una filial de Clean Futures Fund y desde 2017 se dedica a alimentar y dar asistencia veterinaria a los casi 700 perros que viven en el área. Esta zona de exclusión abarca unos 47 kilómetros cuadrados. Allí, la radiación supera hasta seis veces el límite considerado seguro para los seres humanos.

Los voluntarios hacen hincapié en que el comportamiento de los animales no cambió. Corren y juegan como siempre, ajenos al color inusual que ahora cubre su cuerpo. El misterio del pelaje azul se suma a las particularidades de la vida animal en un entorno tan extremo como el de Chernobyl.

perros El descubrimiento que sorprendió a los científicos.

Este evento pone nuevamente la atención sobre las condiciones en las que viven estos animales. El entorno hostil los expone a todo tipo de contaminantes. Los cuidadores esperan poder analizar a los perros pronto para descartar cualquier problema de salud grave y entender qué causó el cambio.

El descubrimiento después del desastre

Los perros de la zona son descendientes de las mascotas que la gente abandonó tras la evacuación masiva de 1986. La explosión del reactor nuclear del 26 de abril de ese año convirtió la región en un lugar prohibido para las personas, pero la fauna silvestre encontró la forma de prosperar.

Durante generaciones, estos animales lograron subsistir en un ambiente con altos niveles de radiación y contaminación. Su capacidad de adaptación es objeto de estudio para la ciencia. De hecho, investigaciones previas ya analizaron la genética de los perros de Chernobyl para entender cómo sobreviven.

Un estudio de 2024 identificó que estos animales desarrollaron particularidades genéticas que les permiten resistir la radiación y los metales pesados. Científicos de la Universidad de Columbia, liderados por Norman J. Kleiman, analizaron la sangre de 116 perros de la zona y encontraron casi 400 loci genéticos atípicos y 52 genes que podrían estar ligados a la exposición crónica. Por ahora, no se sabe si el pelaje azul tiene relación con estos canes mutantes.