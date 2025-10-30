Inicio Policiales Maltrato animal
Aberrante

El video de la indignación por maltrato animal: máxima crueldad contra un perro dejó a un hombre detenido

El aberrante hecho de maltrato animal contra un perro terminó con una persona tras las rejas, luego de varias denuncias de los vecinos

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Esteban Lucio Vargas fue denunciado por vecinos por maltrato animal y rápidamente fue detenido.
Un hombre fue detenido el miércoles 29 de octubre de 2025, acusado de maltrato animal, tras constatarse de golpear y maltratar a sus perros en la localidad platense de Los Hornos, luego de que el hecho fuera denunciado por vecinos y registrado en videos e imágenes.

El acusado fue identificado como Esteban Lucio Vargas, quien reside en una vivienda ubicada en calle 163 y 67. Tras la denuncia presentada por el proteccionista local Ezequiel “Kelo”, la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de Eugenia Di Lorenzo, ordenó un allanamiento que culminó con la detención del implicado y el rescate de seis perros, todos con signos visibles de maltrato y lesiones.

maltrato-animal-perro
Esteban Lucio Vargas fue detenido por maltrato animal.

El operativo fue llevado adelante por oficiales de la Comisaría Tercera con apoyo de proteccionistas, entre ellas la red @rescatistaslp, que ahora impulsa una campaña de adopción segura y responsable para los animales rescatados.

Fuentes judiciales confirmaron que Vargas fue imputado por actos de crueldad animal y trasladado a la Comisaría Tercera de Los Hornos, ubicada en 137 entre 61 y 62, donde permanece a disposición de la Justicia.

maltrato-animal-perro-policia
Las im&aacute;genes que recorren las redes sociales, provocaron una enorme indignaci&oacute;n en la gente, sobre todo a los fervientes defensores del maltrato animal.

Las imágenes que recorren las redes sociales, provocaron una enorme indignación en la gente, sobre todo a los fervientes defensores del maltrato animal.

Los primeros registros del caso circularon el martes, cuando vecinos del barrio filmaron al agresor golpeando brutalmente a un perro de raza bóxer, lo que provocó indignación y una rápida respuesta de las autoridades.

Las denuncias por maltrato animal pueden realizarse de forma anónima o identificada al correo oficial del Ministerio Público bonaerense: [email protected].

Maltrato animal: crueldad con un perro

Embed - Rescatistas La Plata on Instagram: "Que se haga justicia!!! Nos llevamos 6 perros y 9 cachorros de ese domicilio! Necesitamos tránsito y alimento urgente! Contacto: 221-6740024 Nos vamos para la veterinaria! Nos ayudan a la cuenta por favor Alias: rescatistaslp.mz A nombre de Zitta Macarena"

El video del maltrato animal

Imágenes sensibles

