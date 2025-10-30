Un hombre fue detenido el miércoles 29 de octubre de 2025, acusado de maltrato animal, tras constatarse de golpear y maltratar a sus perros en la localidad platense de Los Hornos, luego de que el hecho fuera denunciado por vecinos y registrado en videos e imágenes.
El video de la indignación por maltrato animal: máxima crueldad contra un perro dejó a un hombre detenido
El aberrante hecho de maltrato animal contra un perro terminó con una persona tras las rejas, luego de varias denuncias de los vecinos
El acusado fue identificado como Esteban Lucio Vargas, quien reside en una vivienda ubicada en calle 163 y 67. Tras la denuncia presentada por el proteccionista local Ezequiel “Kelo”, la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de Eugenia Di Lorenzo, ordenó un allanamiento que culminó con la detención del implicado y el rescate de seis perros, todos con signos visibles de maltrato y lesiones.
El operativo fue llevado adelante por oficiales de la Comisaría Tercera con apoyo de proteccionistas, entre ellas la red @rescatistaslp, que ahora impulsa una campaña de adopción segura y responsable para los animales rescatados.
Fuentes judiciales confirmaron que Vargas fue imputado por actos de crueldad animal y trasladado a la Comisaría Tercera de Los Hornos, ubicada en 137 entre 61 y 62, donde permanece a disposición de la Justicia.
Los primeros registros del caso circularon el martes, cuando vecinos del barrio filmaron al agresor golpeando brutalmente a un perro de raza bóxer, lo que provocó indignación y una rápida respuesta de las autoridades.
Las denuncias por maltrato animal pueden realizarse de forma anónima o identificada al correo oficial del Ministerio Público bonaerense: [email protected].