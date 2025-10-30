El video de la indignación por maltrato animal: máxima crueldad contra un perro dejó a un hombre detenido

El acusado fue identificado como Esteban Lucio Vargas, quien reside en una vivienda ubicada en calle 163 y 67. Tras la denuncia presentada por el proteccionista local Ezequiel “Kelo”, la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de Eugenia Di Lorenzo, ordenó un allanamiento que culminó con la detención del implicado y el rescate de seis perros, todos con signos visibles de maltrato y lesiones.

maltrato-animal-perro Esteban Lucio Vargas fue detenido por maltrato animal.

El operativo fue llevado adelante por oficiales de la Comisaría Tercera con apoyo de proteccionistas, entre ellas la red @rescatistaslp, que ahora impulsa una campaña de adopción segura y responsable para los animales rescatados.