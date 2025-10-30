Extraditaron al narco sicario brasileño que era goleador del fútbol amateur en Mendoza

Embed

Finalmente, el 18 de septiembre pasado la Policía Federal, a través de División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol Argentina, concretó el traslado el narcotraficante hacia su país natal. El procedimiento se realizó bajo estrictas medidas judiciales tras el fallo ordenando por un juez federal de CABA.

El paso del narcotraficante por Mendoza

Durante sus 2 años en la clandestinidad, Fabio Noias estuvo gran parte del tiempo asentado en Mendoza. Claro que bajo otra personalidad: se decía llamar Lucas Rodrigues y que tenía 37 años. En nuestra provincia vivía en un barrio privado y mantenía un perfil bajo, aunque ya había logrado forjar algunos grupos de amigos.

Sus pocas exposiciones públicas eran en el fútbol amateur. El narcotraficante, bajo su alter ego, se destacaba como delantero en los equipos Nápoles -un conjunto que se consagró en el último Torneo Quilmes Premium- y en Triforifai, otro equipo que en este caso se desempeñaba en un torneo de fútbol 7. Ninguno de sus compañeros sabía que en realidad ese goleador implacable integraba una banda de narcotraficantes brasileros vinculada a 150 asesinatos.

Sicario fue capturado. Se hacía llamar Lucas Rodrigues.

Los narcotraficantes brasileros

El grupo que integraba Fabio Noias, llamado Os Manos, tiene un paralelismo directo con lo que está pasando por estos días en Río de Janeiro. Un megaoperativo en las favelas de la zona norte de Río de Janeiro intenta desbaratar las actividades de Comando Vermelho, la banda criminal más antigua y una de las más poderosas del país vecino, con una influencia que ha trascendido las fronteras de Río de Janeiro y se extiende a nivel nacional e incluso transnacional.

comando vermelho, rio de janeiro, videos Esta semana, Río de Janeiro vivió los días más violentos de su historia reciente tras los operativos policiales contra el Comando Vermelho.

Estos enfrentamientos de los narcotraficantes con la Policía de Brasil han desembocado en la jornada más sangrienta registrada en la historia de la ciudad. El saldo de la violencia, según reportes de distintas fuentes, asciende a más de 130 muertos, incluyendo miembros de la facción, agentes de seguridad y, según denuncias de organismos de derechos humanos, vecinos ajenos al conflicto.