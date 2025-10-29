El megaoperativo que dejó al menos 120 muertos en Río de Janeiro desató críticas de la ONU y organismo de DD.HH.

De acuerdo con el último reporte oficial:

Murieron al menos 120 personas.

De los fallecidos 4 son agentes de seguridad perdieron la vida.

Al menos ocho policías resultaron heridos de bala.

La policía local informó que, durante los allanamientos, fueron arrestados 81 delincuentes, incluyendo a figuras clave como Thiago do Nascimento Mendes (Belão do Quitungo) y Nicolas Fernandes Soares, operadores del grupo criminal.

Só uma sociedade muito doente pode considerar essa imagem uma vitória.

Rio de Janeiro. 29/11/25



Rio de Janeiro. 29/11/25 pic.twitter.com/KEXKPeAV9P — Duda Salabert (@DudaSalabert) October 29, 2025

La condena internacional por la masacre en Río de Janeiro

La masacre en Río de Janeiro provocó una ola de condena inmediata, encabezada por organismos internacionales y la sociedad civil:

Naciones Unidas ( ONU ): la oficina de Volker Türk instó a las autoridades brasileñas a iniciar “investigaciones de forma pronta y efectiva” y recordó sus obligaciones ante el derecho internacional. Agregó que este hecho “sigue una tendencia de violentas operaciones policiales contra comunidades marginales de Brasil”.

): la oficina de Volker Türk instó a las autoridades brasileñas a iniciar “investigaciones de forma pronta y efectiva” y recordó sus obligaciones ante el derecho internacional. Agregó que este hecho “sigue una tendencia de contra comunidades marginales de Brasil”. Organizaciones de DD.HH.: un grupo de 27 ONG, entre ellas Amnistía Internacional (AI), Justicia Global y Conectas, emitieron un comunicado conjunto que afirmó que la seguridad “no se consigue con sangre”. Las organizaciones acusaron al gobernador de Río, Claudio Castro, de ser responsable, al señalar que se trata de una “matanza producida por el Estado brasileño”.

"La seguridad pública debe garantizar derechos, no violarlos. Las moradoras y los moradores de las favelas tienen derecho a la vida, a la integridad física y a la paz, y eso no es negociable", concluyeron las ONG, citando que al menos 700 personas murieron en operativos policiales solo en 2024.

Legislatura Local: La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río (Alerj) exigió explicaciones urgentes sobre el operativo, que, según la diputada Dani Monteiro (PSOL), transformó las favelas “en un escenario de guerra y barbarie”.

Megaoperativo Río de Janeiro Según algunas fuentes, las favelas de Río se convirtieron en "zona de guerra" este martes.

La reacción del Gobierno de Lula

El violento suceso llevó al gobierno federal de Luiz Inácio Lula da Silva a convocar de urgencia a una reunión de Gabinete este martes por la noche en el Palacio de Planalto, en Brasilia.

Se espera que, tras el cónclave, la administración de Lula envíe una comitiva a Río de Janeiro para reunirse con el gobernador Castro. Esta acción se produce luego de que Castro lanzara una crítica directa al gobierno federal: “Río estaba solo durante el operativo”, afirmó, en lo que parece ser una disputa política en medio de la crisis de seguridad.