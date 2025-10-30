Quién es el jefe del Comando Vermelho por el que ofrecen una recompensa récord

Nació en el estado de Paraíba, pero creció en la peligrosa favela de Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro, cuna del Comando Vermelho.

Riesgo extremo: El capo prófugo del sistema penitenciario brasileño acumula 20 órdenes de arresto pendientes .

El capo prófugo del sistema penitenciario brasileño acumula . Historial criminal: Se lo investiga por más de 100 homicidios , incluyendo ejecuciones de menores y desapariciones de vecinos.

Se lo investiga por , incluyendo ejecuciones de menores y desapariciones de vecinos. Sin Alerta Roja: Pese a la intensidad de la búsqueda, fuentes policiales revelaron a Noticias Argentinas (NA) que Brasil aún no ha emitido una alerta roja a través de Interpol.

"Nosotros estamos atentos y en alerta ante una alerta roja que emita Interpol Brasil, pero hasta el momento no lo hizo", confirmaron voceros a la agencia Noticias Argentinas, sugiriendo que la creencia oficial es que el narco "sigue escondido" en el país vecino.

DBuscados Buscado en Brasil, entre ellos el capo narco del Comando Vermelho.

El Poder Paralelo del Comando Vermelho

La recompensa ofrecida por Alves Andrade es la más alta en la historia del programa, comparable únicamente a la dispuesta en el año 2000 por Fernandinho Beira-Mar, otro icónico capo del narcotráfico carioca.

El Comando Vermelho es más que una banda de tráfico de drogas. Opera bajo una estructura descentralizada u "horizontal", donde los jefes locales, conocidos como "dueños del morro", administran sus territorios con autonomía, pero rinden cuentas a una dirección central.

En las comunidades más marginadas, y ante la ausencia del Estado, el Comando Vermelho controla no solo el comercio de drogas y armas, sino que establece un verdadero sistema de gobierno alternativo, llegando a brindar servicios básicos a los ciudadanos.

Operativo - favela - Río de Janeiro Decenas de detenidos durante el megaoperativo del martes en Río de Janeiro.

Las actividades del Comando Vermelho incluyen el control territorial de favelas, extorsión y la venta ilegal de combustibles y servicios. Incluso desarrollaron la aplicación de transporte Rotax Mobili, para desplazar a plataformas legítimas y asegurar que los conductores sigan las reglas de la pandilla.

Aunque su epicentro es Río de Janeiro, sus "tentáculos" se han extendido a numerosos estados brasileños (como Acre, Bahía, Ceará) e incluso a países vecinos como Paraguay y Bolivia.

Liderazgo Desde las Rejas

A pesar de las grandes operaciones y detenciones, la facción demuestra su profunda infiltración en las estructuras del Estado al seguir siendo dirigida "cerebralmente" desde la cárcel por otros líderes históricos:

Fernandinho Beira-Mar (Luiz Fernando da Costa): Líder histórico y cerebro financiero, capturado en 2001.

Elias Maluco: Responsable directo del asesinato del periodista Tim Lopes en 2002.