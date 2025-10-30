Videos: así se vive el "operativo letal" contra el Comando Vermelho adentro de las favelas

Embed - 28/10/2025,Intenso confronto acontece neste momento no complexo do Alemão e da Penha @noticias.zona.norte 28/10/2025,Intenso confronto acontece neste momento no complexo do Alemão e da Penha som original - Notícias Zona Norte ®

Como si esto fuese poco, los medios locales reportaron además que los miembros del Comando Vermelho montaron barricas en las favelas para intentar impedir el ingreso de los policías.

Las favelas de Río de Janeiro, como los complejos Alemão y Penha donde tuvo lugar la operación de este martes, son asentamientos pobres y densamente poblados que se extienden por el accidentado terreno costero de la ciudad.

Embed - 28/10/2025,Intenso confronto acontece neste momento no complexo do Alemão e da Penha @noticias.zona.norte 28/10/2025,Intenso confronto acontece neste momento no complexo do Alemão e da Penha som original - Notícias Zona Norte ®

Para mantener la seguridad de los más de 6 millones de habitantes de Río de Janeiro, el gobierno local declaró el nivel 2 de riesgo, en una escala de cinco, y ordenó un operativo de emergencia.

Se suspendieron las clases en colegios y universidades de Río de Janeiro, se desviaron líneas de transporte público y se bloqueó temporalmente el acceso al Aeropuerto Internacional de Galeão, lo que provocó demoras en los vuelos.

La investigación concluyó que, entre los presentes, se encontraban jefes del tráfico provenientes de otros estados, como Goiás, Espírito Santo, Bahía, Ceará, Amazonas y Pará, además de miembros de la cúpula del Comando Vermelho en Río de Janeiro.

El origen del operativo

Según medios de Brasil, este sangriento operativo en Río de Janeiro corrió por cuenta oficial del gobernador del estado, el bolsonarista Claudio Castro, que estuvo en contra de aprobar una enmienda constitucional de la seguridad pública porque le iban a sacar la proyección política que tiene para entrar en el Senado el año que viene.

Como el año que viene hay elecciones, y como no puede tener otro mandato como gobernador y quiere ir al Senado, los analistas conjeturan que quiso imponerse en las favelas de Río de Janeiro para tener algún tipo de éxito en materia de seguridad.