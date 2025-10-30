Inicio Mundo Comando Vermelho
Rio de Janeiro

"Continúa orando": el desgarrador mensaje del sargento del BOPE muerto contra el Comando Vermelho

Estos fueron los últimos mensajes que un policía del BOPE mantuvo con su esposa antes de morir en el megaoperativo de Rio de Janeiro

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Esta es la última conversación que un policía del BOPE mantuvo con su esposa antes de morir en el megaoperativo de Rio de Janeiro

Esta es la última conversación que un policía del BOPE mantuvo con su esposa antes de morir en el megaoperativo de Rio de Janeiro

A pesar de que han pasado más de 24 horas del megaoperativo contra el Comando Vermelho que revolucionó a todo Rio de Janeiro, todavía se están conociendo datos escabrosos sobre el hecho.

En las últimas horas se conoció el fallecimiento del policía militar Heber Carvalho da Fonseca, de 39 años, quien formaba parte del Batallón de Operaciones Especiales Policiales (BOPE).

En las redes sociales se ha viralizado el último chat que tuvo Heber con su esposa, Jessica Michele a través de la red social WhatsApp. En dicha conversación se puede leer el mensaje final que el policía envió: "Estoy bien. Sigue rezando".

Mensaje policía BOPE
La &uacute;ltima conversaci&oacute;n entre el polic&iacute;a del BOPE asesinado en el megaoperativo de Rio de Janeiro y su esposa.&nbsp;

La última conversación entre el policía del BOPE asesinado en el megaoperativo de Rio de Janeiro y su esposa.

Heber falleció durante el operativo masivo que tuvo lugar el martes 28 de octubre en los complejos Alemão y Penha, en la zona norte de Río de Janeiro. Además de él, su compañero Cleiton Serafim Gonçalves también resultó herido y no sobrevivió.

Se puede ver que al comienzo de la conversación Jessica le pregunta a su esposo: "¿Estás bien? Dios te cuida. Estoy rezando". El oficial incluso le pidió a su esposa que siguiera rezando y luego dejó de responder.

"Te amo. Ten cuidado, por Dios. Muchos golpes. Amor, dame una señal de vida cuando puedas", son los mensajes que su esposa le seguía enviando, pero Heber nunca pudo llegar a contestar.

Embed - BOPE_PMERJ on Instagram: "Em um dia de profundo pesar, lamentamos a morte do Sargento PM Heber Carvalho da Fonseca , que faleceu em confronto durante operação no Complexo do Alemão. O Sargento Heber dedicou sua vida ao cumprimento do dever e deixa um legado de coragem, lealdade e compromisso com a missão policial militar. Sua ausência será sentida por todos que tiveram a honra de conhecê-lo. O Sargento Heber deixa esposa e filhos, a quem expressamos nossas mais sinceras condolências e solidariedade. COMBATI O BOM COMBATE, ENCERREI A CARREIRA E GUARDEI A FÉ."
View this post on Instagram

A post shared by BOPE_PMERJ (@bope.oficial)

En la publicación que la mujer realizado en sus redes sociales, compartió una captura de pantalla de la conversación y preguntó: "Ya no hablas. ¿Y ahora qué le voy a decir a Sofía (la hija de la pareja)?".

En otro posteo, la mujer compartió una foto familiar y lamentó que su esposo hubiera fallecido en el mes del cumpleaños de su hija. “Octubre, el mes del cumpleaños de mi hija. Y por el resto de su vida recordará a su papá”, escribió.

¿Qué es el BOPE?

El Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) es una tropa de élite de la policía militar de Rio de Janeiro en Brasil.

Este grupo especial recibe entrenamiento similar al de la UEI, GEO, el COPES, el GOPE, los Rangers, los GOPES, el SWAT, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y otro tipo de brigadas especiales.

El BOPE suele realizar incursiones en las favelas de Rio de Janeiro todo el tiempo, y en muchas ocasiones suele resolver problemas o conflictos que la policía convencional no puede.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar