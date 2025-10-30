"Continúa orando": el desgarrador mensaje del sargento del BOPE muerto contra el Comando Vermelho

Mensaje policía BOPE La última conversación entre el policía del BOPE asesinado en el megaoperativo de Rio de Janeiro y su esposa.

Heber falleció durante el operativo masivo que tuvo lugar el martes 28 de octubre en los complejos Alemão y Penha, en la zona norte de Río de Janeiro. Además de él, su compañero Cleiton Serafim Gonçalves también resultó herido y no sobrevivió.

Se puede ver que al comienzo de la conversación Jessica le pregunta a su esposo: "¿Estás bien? Dios te cuida. Estoy rezando". El oficial incluso le pidió a su esposa que siguiera rezando y luego dejó de responder.

"Te amo. Ten cuidado, por Dios. Muchos golpes. Amor, dame una señal de vida cuando puedas", son los mensajes que su esposa le seguía enviando, pero Heber nunca pudo llegar a contestar.

En la publicación que la mujer realizado en sus redes sociales, compartió una captura de pantalla de la conversación y preguntó: "Ya no hablas. ¿Y ahora qué le voy a decir a Sofía (la hija de la pareja)?".

En otro posteo, la mujer compartió una foto familiar y lamentó que su esposo hubiera fallecido en el mes del cumpleaños de su hija. “Octubre, el mes del cumpleaños de mi hija. Y por el resto de su vida recordará a su papá”, escribió.

¿Qué es el BOPE?

El Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) es una tropa de élite de la policía militar de Rio de Janeiro en Brasil.

Este grupo especial recibe entrenamiento similar al de la UEI, GEO, el COPES, el GOPE, los Rangers, los GOPES, el SWAT, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y otro tipo de brigadas especiales.

El BOPE suele realizar incursiones en las favelas de Rio de Janeiro todo el tiempo, y en muchas ocasiones suele resolver problemas o conflictos que la policía convencional no puede.