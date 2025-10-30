Alerta por viento Zonda y tormentas en Mendoza: a qué hora bajan las fuertes ráfagas y la lluvia este viernes

Además, hay alerta por tormenta en algunos sectores de la provincia de Mendoza. Las zonas afectadas son, La Paz, Santa Rosa, Lavalle y San Martín. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. La tormenta llegará entre las 18:00 h y las 00:00 h.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.

Medidas de protección

El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda

A qué hora bajará el viento Zonda al Gran Mendoza Evita salir durante un alerta vigente.