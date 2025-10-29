El pronóstico del tiempo en Mendoza marcó inestabilidad y la vuelta del viento Zonda

Este jueves 30 de octubre, la provincia disfrutará de una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, acompañada por vientos leves del sudeste. En el Valle de Uco se prevén heladas parciales, con mínimas entre -1°C y 3°C, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 27°C. En la zona cordillerana, el cielo se mantendrá poco nuboso.

Para el viernes 31, se espera nubosidad variable y un nuevo aumento de las temperaturas, con tormentas aisladas hacia la noche. Además, se prevé la presencia de viento Zonda en precordillera y nevadas en la cordillera. Las temperaturas oscilarán entre 12°C de mínima y 30°C de máxima.