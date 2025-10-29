El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipa un ascenso de la temperatura en los próximos días, aunque con variaciones en la nubosidad y condiciones inestables y viento Zonda hacia el fin de semana.
El pronóstico del tiempo en Mendoza marcó inestabilidad y la vuelta del viento Zonda
Este jueves asciende de la temperatura y se termina el frío, pero hay probabilidad de viento Zonda en precordillera para el viernes 31 de octubre
Este jueves 30 de octubre, la provincia disfrutará de una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, acompañada por vientos leves del sudeste. En el Valle de Uco se prevén heladas parciales, con mínimas entre -1°C y 3°C, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 27°C. En la zona cordillerana, el cielo se mantendrá poco nuboso.
Para el viernes 31, se espera nubosidad variable y un nuevo aumento de las temperaturas, con tormentas aisladas hacia la noche. Además, se prevé la presencia de viento Zonda en precordillera y nevadas en la cordillera. Las temperaturas oscilarán entre 12°C de mínima y 30°C de máxima.
El sábado 1 de noviembre llegará con un descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur y precipitaciones durante la mañana. Hacia la tarde el cielo se irá despejando, con máxima de 26°C y mínima de 9°C.
Finalmente, el domingo 2, el tiempo volverá a mejorar: el cielo estará algo nublado, con vientos del noreste y un nuevo ascenso térmico, alcanzando una máxima de 30°C y mínima de 12°C.