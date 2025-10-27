El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas indica que Mendoza inicia la semana con un cambio en las condiciones meteorológicas. Este martes se presenta mayormente nublado, con un ascenso de la temperatura y vientos moderados del este. Durante la tarde, el tiempo tenderá a mejorar con disminución de la nubosidad. Se prevén heladas parciales en los oasis, con mínimas que rondarán entre 0 y -2.5°C en el oasis centro, y entre 0 y -1.5°C en el sur provincial (San Rafael y General Alvear).
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó heladas y ascenso de la temperatura en la tarde
Después de un lunes de invierno, el tiempo va volviendo a las temperaturas de la primavera. El jueves la máxima alcanzará los 27°C
En cordillera, el cielo se mantendrá parcialmente nublado.
Máxima: 16°C | Mínima: 5°C
Para el miércoles 29, el cielo estará con poca nubosidad y se mantendrá el ascenso térmico, acompañado de vientos moderados del noreste. Persistirán las heladas parciales en zonas rurales y se prevén precipitaciones en el sudoeste provincial.
Máxima: 21°C | Mínima: 5°C
El jueves 30 se espera una jornada más cálida y estable, con poca nubosidad y vientos leves del sudeste. En cordillera, el cielo se mantendrá despejado o poco nuboso.
Máxima: 27°C | Mínima: 7°C
El viernes 31 cerrará la semana con nubosidad variable y un marcado ascenso de la temperatura, alcanzando los 30°C. Hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con vientos moderados del noreste.
Máxima: 30°C | Mínima: 12°C