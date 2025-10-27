Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Para este martes

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó heladas y ascenso de la temperatura en la tarde

Después de un lunes de invierno, el tiempo va volviendo a las temperaturas de la primavera. El jueves la máxima alcanzará los 27°C

Por UNO
En las primeras horas de este martes, el día se presentará con nubosidad y bajas temperaturas. Por la tarde mejoran las marcas térmicas.

Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas indica que Mendoza inicia la semana con un cambio en las condiciones meteorológicas. Este martes se presenta mayormente nublado, con un ascenso de la temperatura y vientos moderados del este. Durante la tarde, el tiempo tenderá a mejorar con disminución de la nubosidad. Se prevén heladas parciales en los oasis, con mínimas que rondarán entre 0 y -2.5°C en el oasis centro, y entre 0 y -1.5°C en el sur provincial (San Rafael y General Alvear).

En cordillera, el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

Máxima: 16°C | Mínima: 5°C

Para el miércoles 29, el cielo estará con poca nubosidad y se mantendrá el ascenso térmico, acompañado de vientos moderados del noreste. Persistirán las heladas parciales en zonas rurales y se prevén precipitaciones en el sudoeste provincial.

Máxima: 21°C | Mínima: 5°C

Pronostico del tiempo en Mendoza - paseo en el Parque General San Martín - deportes al aire libre - otoño - caminatas
Luego de este martes, el pronóstico indica un paulatino aumento de la temperatura. El viernes vuelven los 30°C de máxima.

El jueves 30 se espera una jornada más cálida y estable, con poca nubosidad y vientos leves del sudeste. En cordillera, el cielo se mantendrá despejado o poco nuboso.

Máxima: 27°C | Mínima: 7°C

El viernes 31 cerrará la semana con nubosidad variable y un marcado ascenso de la temperatura, alcanzando los 30°C. Hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con vientos moderados del noreste.

Máxima: 30°C | Mínima: 12°C

