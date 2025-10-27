El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó heladas y ascenso de la temperatura en la tarde

Para el miércoles 29, el cielo estará con poca nubosidad y se mantendrá el ascenso térmico, acompañado de vientos moderados del noreste. Persistirán las heladas parciales en zonas rurales y se prevén precipitaciones en el sudoeste provincial.

Máxima: 21°C | Mínima: 5°C

Pronostico del tiempo en Mendoza - paseo en el Parque General San Martín - deportes al aire libre - otoño - caminatas Luego de este martes, el pronóstico indica un paulatino aumento de la temperatura. El viernes vuelven los 30°C de máxima. Foto: Gentileza Celia Duek

El jueves 30 se espera una jornada más cálida y estable, con poca nubosidad y vientos leves del sudeste. En cordillera, el cielo se mantendrá despejado o poco nuboso.

Máxima: 27°C | Mínima: 7°C

El viernes 31 cerrará la semana con nubosidad variable y un marcado ascenso de la temperatura, alcanzando los 30°C. Hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con vientos moderados del noreste.

Máxima: 30°C | Mínima: 12°C