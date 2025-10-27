Inicio Política Elecciones
La Legislatura que dejaron las elecciones 2025: 2 hermanas, 1 novia y 12 leones violetas

La alianza Milei–Cornejo logró mayoría en ambas cámaras y sumó a 12 referentes de La Libertad Avanza que debutarán en la Legislatura en 2026

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
El festejo de La Libertad Avanza en Mendoza tras el resultado de las elecciones 2025.

El amplio triunfo de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en las elecciones 2025 hizo que el frente electoral oficialista amplíe la mayoría en la Cámara de Diputados y la logre en el Senado. Entre los legisladores que se estrenarán en la Legislatura a partir de 2026, hay 12 libertarios.

Las listas de la alianza Milei-Cornejo en Mendoza fueron encabezadas por radicales y seguidas por hombres y mujeres de La Libertad Avanza. La mayoría, “nuevitos” para la Legislatura.

Entre los diputados y senadores provinciales oficialistas que ingresarán a fines de abril del año que viene se encuentran Silvia Cornejo y Griselda Petri, hermanas de Alfredo Cornejo y Luis Petri. Y Macarena D’Ambrogio, la pareja del líder de La Libertad Avanza en Mendoza, Facundo Correa Llano.

Griselda Petri y Silvia Cornejo candidatas a la Legislatura
Las tres tendrán su estreno en la Legislatura. Cornejo y D’Ambrogio pasarán a engrosar la banca oficialista en el Senado y Petri, la de Diputados.

Correa Llano Dambrogio
Los 12 de La Libertad Avanza que se estrenan en la Legislatura

Son 12 los representantes “puros” de La Libertad Avanza que tendrán su lugar en la Legislatura provincial.

A Diputados entraron María Inés Ramos, asesora del Ministerio de Capital Humano, delegación Mendoza; el comerciante Pablo Castro; los abogados Federico Palazzo, Cecilia Soler y Nicolás De Pedro Buttini; la funcionaria del PAMI, delegación Mendoza, María Fernanda Kaufman y Estefanía Corvalán, estudiante de Relaciones Internacionales.

cecilia soler la libertad avanza diputada provincial
Al Senado, además de Macarena D'Ambrogio, que fue funcionaria de la Municipalidad de Luján, ingresaron el médico Lucas Fosco; la coordinadora de LLA en Las Heras María Pía Fanelli; la abogada Alejandra Gómez y la escribana Carolina Loparco.

Estos legisladores, electos en las elecciones 2025, conformarán el bloque oficialista de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en la Legislatura de Mendoza.

