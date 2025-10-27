El amplio triunfo de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en las elecciones 2025 hizo que el frente electoral oficialista amplíe la mayoría en la Cámara de Diputados y la logre en el Senado. Entre los legisladores que se estrenarán en la Legislatura a partir de 2026, hay 12 libertarios.
La Legislatura que dejaron las elecciones 2025: 2 hermanas, 1 novia y 12 leones violetas
Las listas de la alianza Milei-Cornejo en Mendoza fueron encabezadas por radicales y seguidas por hombres y mujeres de La Libertad Avanza. La mayoría, “nuevitos” para la Legislatura.
Entre los diputados y senadores provinciales oficialistas que ingresarán a fines de abril del año que viene se encuentran Silvia Cornejo y Griselda Petri, hermanas de Alfredo Cornejo y Luis Petri. Y Macarena D’Ambrogio, la pareja del líder de La Libertad Avanza en Mendoza, Facundo Correa Llano.
Las tres tendrán su estreno en la Legislatura. Cornejo y D’Ambrogio pasarán a engrosar la banca oficialista en el Senado y Petri, la de Diputados.
Los 12 de La Libertad Avanza que se estrenan en la Legislatura
Son 12 los representantes “puros” de La Libertad Avanza que tendrán su lugar en la Legislatura provincial.
A Diputados entraron María Inés Ramos, asesora del Ministerio de Capital Humano, delegación Mendoza; el comerciante Pablo Castro; los abogados Federico Palazzo, Cecilia Soler y Nicolás De Pedro Buttini; la funcionaria del PAMI, delegación Mendoza, María Fernanda Kaufman y Estefanía Corvalán, estudiante de Relaciones Internacionales.
Al Senado, además de Macarena D'Ambrogio, que fue funcionaria de la Municipalidad de Luján, ingresaron el médico Lucas Fosco; la coordinadora de LLA en Las Heras María Pía Fanelli; la abogada Alejandra Gómez y la escribana Carolina Loparco.
Estos legisladores, electos en las elecciones 2025, conformarán el bloque oficialista de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en la Legislatura de Mendoza.