La Legislatura que dejaron las elecciones 2025: 2 hermanas, 1 novia y 12 leones violetas

Griselda Petri y Silvia Cornejo candidatas a la Legislatura Tras las elecciones 2025, Griselda Petri y Silvia Cornejo ocuparán bancas en Diputados y el Senado, respectivamente.

Las tres tendrán su estreno en la Legislatura. Cornejo y D’Ambrogio pasarán a engrosar la banca oficialista en el Senado y Petri, la de Diputados.

Correa Llano Dambrogio Macarena D’Ambrogio, la pareja del líder de La Libertad Avanza en Mendoza, Facundo Correa Llano. Instagram

Los 12 de La Libertad Avanza que se estrenan en la Legislatura

Son 12 los representantes “puros” de La Libertad Avanza que tendrán su lugar en la Legislatura provincial.

A Diputados entraron María Inés Ramos, asesora del Ministerio de Capital Humano, delegación Mendoza; el comerciante Pablo Castro; los abogados Federico Palazzo, Cecilia Soler y Nicolás De Pedro Buttini; la funcionaria del PAMI, delegación Mendoza, María Fernanda Kaufman y Estefanía Corvalán, estudiante de Relaciones Internacionales.

cecilia soler la libertad avanza diputada provincial Cecilia Soler, de La Libertad Avanza, la diputada provincial más joven que se suma a la Legislatura tras las elecciones 2025.

Al Senado, además de Macarena D'Ambrogio, que fue funcionaria de la Municipalidad de Luján, ingresaron el médico Lucas Fosco; la coordinadora de LLA en Las Heras María Pía Fanelli; la abogada Alejandra Gómez y la escribana Carolina Loparco.

Estos legisladores, electos en las elecciones 2025, conformarán el bloque oficialista de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en la Legislatura de Mendoza.