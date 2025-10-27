Gabriel Pradines, presidente del PRO mendocino, sacó solo 4,59% y se quedó sin nada

gabriel-pradines-mauricio-macri-esteban-allasinojpg.webp De izquierda a derecha: el presidente del PRO mendocino, Gabriel Pradines, el ex jefe de Estado Mauricio Macri y el intendente de Luján, Esteban Allasino.

La alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se impuso en las elecciones

La alianza entre Alfredo Cornejo y Javier Milei dio sus frutos en Mendoza, donde La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se impuso por 28 puntos. Con estos resultados de las elecciones 2025, el oficialismo consiguió 4 bancas en la Cámara de Diputados y sólo 1 el peronismo.

La victoria de la alianza Cornejo-Milei se dio en Mendoza tanto en las elecciones nacionales como en las provinciales, con una diferencia general que ronda los 28 puntos respecto de Fuerza Justicialista.

alfredo cornejo luis petri elecciones El gobernador Alfredo Cornejo y el diputado nacional electo Luis Petri. Foto: Facundo Mezzabotta/ Diario UNO

Gracias a estos resultados, el candidato principal del oficialismo, Luis Petri, se aseguró su vuelta al Congreso de la Nación como diputado nacional. Junto con él, Pamela Verasay y Álvaro Martínez, que dejaban su banca, consiguieron cuatro años más de mandato.

Por su parte, el frente peronista, en el que Emir Félix encabezó la lista nacional no llegó a los 25 puntos. Con ese porcentaje, el sanrafaelino también se asegura un lugar en la Cámara de Diputados, pero no la segunda candidata de Fuerza Justicialista, Marisa Uceda.