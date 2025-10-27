Inicio Política La Libertad Avanza
En la Antártida, La Libertad Avanza ganó de forma aplastante con casi 95% de los votos

Impresionantes los números de la votación en la Antártida. La Libertad Avanza arrasó y las demás fuerzas no llegaron a 2% de los sufragios

Por UNO
En la Antártida La Libertad Avanza arrasó.

Foto: Cámara Nacional Electoral

La Libertad Avanza se quedó con una victoria abrumadora en la Antártida: obtuvo 94,82% de los votos en las elecciones legislativas 2025. Muy por detrás quedaron Fuerza Patria y Defendamos Tierra del Fuego, con apenas 1,14% y 0,57% respectivamente. El resultado confirmó el dominio de Javier Milei en el extremo sur del país en particular y en la Argentina en general.

Los ciudadanos de Antártida Argentina, principalmente científicos, participaron de las elecciones legislativas correspondientes a Tierra del Fuego.

En las bases de la Antártida Argentina, 9 de cada 10 votos fueron para La Libertad Avanza. Con una participación de 73% (votaron 176 de los 241 ciudadanos habilitados), los libertarios obtuvieron el 94,82 % de los sufragios (161), en la elección a diputados nacionales.

Con pequeñas diferencias, la elección de senadores dio casi los mismos números.

Amplio domino libertario hubo en la Antártida.

Con el 100% de las mesas escrutadas, estos fueron los resultados finales en Antártida Argentina:

  • La Libertad Avanza: 94,82%
  • Frente Patriota Federal: 1,14%
  • Fuerza Patria: 1,14%
  • Partido Frente Grande: 1,14%
  • Provincias Unidas: 1,14%
  • Defendamos Tierra del Fuego: 0,57%
  • Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad: 0,00%

