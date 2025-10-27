En la Antártida, La Libertad Avanza ganó de forma aplastante con casi 95% de los votos

Los ciudadanos de Antártida Argentina, principalmente científicos, participaron de las elecciones legislativas correspondientes a Tierra del Fuego.

En las bases de la Antártida Argentina, 9 de cada 10 votos fueron para La Libertad Avanza. Con una participación de 73% (votaron 176 de los 241 ciudadanos habilitados), los libertarios obtuvieron el 94,82 % de los sufragios (161), en la elección a diputados nacionales.