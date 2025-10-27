La Libertad Avanza se quedó con una victoria abrumadora en la Antártida: obtuvo 94,82% de los votos en las elecciones legislativas 2025. Muy por detrás quedaron Fuerza Patria y Defendamos Tierra del Fuego, con apenas 1,14% y 0,57% respectivamente. El resultado confirmó el dominio de Javier Milei en el extremo sur del país en particular y en la Argentina en general.
Elecciones 2025
En la Antártida, La Libertad Avanza ganó de forma aplastante con casi 95% de los votos
Impresionantes los números de la votación en la Antártida. La Libertad Avanza arrasó y las demás fuerzas no llegaron a 2% de los sufragios
Los ciudadanos de Antártida Argentina, principalmente científicos, participaron de las elecciones legislativas correspondientes a Tierra del Fuego.
En las bases de la Antártida Argentina, 9 de cada 10 votos fueron para La Libertad Avanza. Con una participación de 73% (votaron 176 de los 241 ciudadanos habilitados), los libertarios obtuvieron el 94,82 % de los sufragios (161), en la elección a diputados nacionales.
Con pequeñas diferencias, la elección de senadores dio casi los mismos números.
Con el 100% de las mesas escrutadas, estos fueron los resultados finales en Antártida Argentina:
- La Libertad Avanza: 94,82%
- Frente Patriota Federal: 1,14%
- Fuerza Patria: 1,14%
- Partido Frente Grande: 1,14%
- Provincias Unidas: 1,14%
- Defendamos Tierra del Fuego: 0,57%
- Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad: 0,00%