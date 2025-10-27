Nueva oportunidad para Javier Milei y gran acierto de Alfredo Cornejo

Un país que debe ser previsible y estable en el largo plazo

La mayoría de los ajustes están realizados, ahora hay que establecer las políticas conducentes para que el país empiece a crecer de manera sostenida, crear las condiciones para que la actividad económica prospere y generar alivio a la población que ha depositado un voto de esperanza.

Visto el panorama desde Mendoza, el país debe ser previsible, estable en el largo plazo y terminar de ordenar las variables macroeconómicas para posibilitar el desarrollo económico y humano. Es la apuesta que ha hecho el gobernador Alfredo Cornejo, un artesano del acuerdo entre los oficialismos nacional y provincial, pese a todos los reparos y obstáculos.

Javier Milei - Festejo - Elecciones Resultados Javier Milei, eufórico tras el triunfo en las elecciones legislativas.

La gestión que arrancó en la Provincia en 2015 se anticipó en la búsqueda del equilibrio fiscal hoy en boga, sin desestimar la indispensable inversión en las políticas públicas. En varios aspectos, tanto en el plano económico como de índole institucional, Mendoza ha ganado tiempo, pero tiene una dependencia estructural de la Nación, que debe convertirse en una locomotora para desplegar el potencial y no ser la barrera que traba todo.

Un diagnóstico preciso y un proyecto acertado deben ser la hoja de ruta para la consecución de objetivos. Sería aconsejable que el Gobierno no tome esta elección como una adhesión de la ciudadanía sin beneficio de inventario. Que el veredicto ciudadano no sea tomado con triunfalismo como una primaria de las próximas presidenciales, porque 2027 está demasiado lejos y los humores sociales son dinámicos.