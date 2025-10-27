El presidente Javier Milei no descartó la posibilidad de incorporar dirigentes de otras fuerzas a su Gabinete, aunque aclaró que aún tiene “algo de tiempo” para definir y anunciar los cambios. Reconoció que no esperaba un triunfo tan amplio en las elecciones y destacó la campaña del diputado del PRO, Diego Santilli.
Javier Milei dijo que "lo peor ya pasó", habló de las elecciones y los cambios en el Gabinete
Javier Milei adelantó las medidas "de segunda generación" que tiene en carpeta para la segunda mitad de su mandato. Dijo que "lo peor ya pasó"
“Para mí, esta es una elección en la que, por sobre todas las cosas, los argentinos decidieron no volver al pasado. Es una elección en la que dos tercios de los argentinos votaron por un futuro de prosperidad y crecimiento”, expresó Javier Milei, quien detalló que "ganar en la la provincia de Buenos Aires no estaba en la cabeza de nadie".
El mandatario sostuvo además que “lo peor ya pasó”, que se vienen "medidas de segunda generación" y consideró “muy valioso que la gente le haya dado la espalda a una propuesta destructiva. Si una propuesta destructiva ya es mala, que encima cuenten lo que querían hacer es mucho peor”, afirmó.
En declaraciones al programa de Antonio Laje, Milei señaló que “Argentina lleva 100 años haciendo lo mismo, y de ser uno de los países más ricos del mundo pasó a ser un país de ingresos medios bajos”. Y añadió: “Nos habían planteado una crisis que podía llevarnos a convertirnos en Venezuela. Teníamos un sobrante negativo que era el doble del que existía antes del Rodrigazo, en 1975, y esa experiencia multiplicó la inflación muy rápido”.
Milei, el nuevo Gabinete y la relación con los gobernadores
Respecto de la relación con los gobernadores, explicó que “se puede ir por derecha o más a la izquierda, con mayor o menor velocidad, pero hay dos tercios de la Argentina que quieren eso. Tenemos matices, pero compartimos el mismo norte”, señaló, en un tono menos confrontativo.
En cuanto a los eventuales cambios en su Gabinete, reiteró que aún dispone de tiempo para realizarlos y que “se va a construir a la luz del nuevo Congreso”. Al ser consultado sobre si podría incorporar dirigentes de otros espacios políticos, respondió: “Cualquiera que sirva para alcanzar los resultados, no tengas dudas de que lo voy a sumar”.
Milei subrayó también que no había imaginado un resultado electoral tan favorable y volvió a elogiar la campaña de Diego Santilli: “La campaña de Santilli fue admirable. Fue uno de los primeros que creyó en la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza”.