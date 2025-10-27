Javier Milei dijo que "lo peor ya pasó", habló de las elecciones y los cambios en el Gabinete

En declaraciones al programa de Antonio Laje, Milei señaló que “Argentina lleva 100 años haciendo lo mismo, y de ser uno de los países más ricos del mundo pasó a ser un país de ingresos medios bajos”. Y añadió: “Nos habían planteado una crisis que podía llevarnos a convertirnos en Venezuela. Teníamos un sobrante negativo que era el doble del que existía antes del Rodrigazo, en 1975, y esa experiencia multiplicó la inflación muy rápido”.

Milei, el nuevo Gabinete y la relación con los gobernadores

Respecto de la relación con los gobernadores, explicó que “se puede ir por derecha o más a la izquierda, con mayor o menor velocidad, pero hay dos tercios de la Argentina que quieren eso. Tenemos matices, pero compartimos el mismo norte”, señaló, en un tono menos confrontativo.

En cuanto a los eventuales cambios en su Gabinete, reiteró que aún dispone de tiempo para realizarlos y que “se va a construir a la luz del nuevo Congreso”. Al ser consultado sobre si podría incorporar dirigentes de otros espacios políticos, respondió: “Cualquiera que sirva para alcanzar los resultados, no tengas dudas de que lo voy a sumar”.

Milei subrayó también que no había imaginado un resultado electoral tan favorable y volvió a elogiar la campaña de Diego Santilli: “La campaña de Santilli fue admirable. Fue uno de los primeros que creyó en la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza”.