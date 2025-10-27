Está confirmado el precio del dólar este martes 28 de octubre cuando los bancos abran

La confirmación del precio del dólar en cada banco fue enviada al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en ella se enfatiza la bajada que tuvo la cotización luego de las elecciones legislativas del último domingo.
Justamente, el triunfo de La Libertad Avanza posibilitó que el precio del dólar cayera desde los $1.515 hasta los $1.360 de piso que llegó a cotizar este lunes. Este martes, en cambio, los bancos lo venderán a un precio un poco más alto.
El precio del dólar en cada banco este martes 28 de octubre
Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias, el precio del dólar este martes tendrá los siguientes valores en el inicio de las operaciones cambiarias:
- Banco Nación: $1.450
- Banco Galicia: $1.450
- Banco ICBC: $1.440
- Banco BBVA: $1.460
- Banco Supervielle: $1.460
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.460
- Banco Patagonia: $1.450
- Banco Hipotecario: $1.455
- Banco Santander: $1.450
- Brubank: $1.450
- Banco Credicoop: $1.450
- Banco Macro: $1.455
- Banco Piano: $1.450
En tanto, en Mercado Pago se confirmó que el dólar se venderá a un precio estimado de $1.455, mientras que en las cuevas, el dólar blue se venderá a $1.465.
Qué se puede hacer con los dólares en cada banco
En caso de comprar dólares, los diferentes bancos dan varias opciones para invertir y no tener ningún tipo de riesgos. El más popular es el plazo fijo en dólares, que dependiendo de cada entidad, paga hasta el 2,50% anual. Esta inversión no solamente no representa ningún peligro de perder ahorros, sino que también informa lo que se ganará antes de aprobar su conformación.
Asimismo, algunos bancos ofrecen la opción de cajas de ahorro remuneradas. Estas son las cuentas en donde se tienen los dólares y en donde los bancos pagan intereses diariamente, tal como lo hacen las billeteras virtuales. Hay dos diferencias con respecto al plazo fijo y es que el porcentaje de rendimiento es menor y se puede disponer del dinero en cualquier momento.