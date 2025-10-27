Está confirmado el precio del dólar este martes 28 de octubre cuando los bancos abran

billetes de 1 dolar A cuánto se venderá el dólar este martes 28 de octubre.

El precio del dólar en cada banco este martes 28 de octubre

Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias, el precio del dólar este martes tendrá los siguientes valores en el inicio de las operaciones cambiarias:

Banco Nación: $1.450

Banco Galicia: $1.450

Banco ICBC: $1.440

Banco BBVA: $1.460

Banco Supervielle: $1.460

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.460

Banco Patagonia: $1.450

Banco Hipotecario: $1.455

Banco Santander: $1.450

Brubank: $1.450

Banco Credicoop: $1.450

Banco Macro: $1.455

Banco Piano: $1.450

En tanto, en Mercado Pago se confirmó que el dólar se venderá a un precio estimado de $1.455, mientras que en las cuevas, el dólar blue se venderá a $1.465.

Precio del dolar La cotización del dólar este martes 28 de octubre.

Qué se puede hacer con los dólares en cada banco

En caso de comprar dólares, los diferentes bancos dan varias opciones para invertir y no tener ningún tipo de riesgos. El más popular es el plazo fijo en dólares, que dependiendo de cada entidad, paga hasta el 2,50% anual. Esta inversión no solamente no representa ningún peligro de perder ahorros, sino que también informa lo que se ganará antes de aprobar su conformación.

Asimismo, algunos bancos ofrecen la opción de cajas de ahorro remuneradas. Estas son las cuentas en donde se tienen los dólares y en donde los bancos pagan intereses diariamente, tal como lo hacen las billeteras virtuales. Hay dos diferencias con respecto al plazo fijo y es que el porcentaje de rendimiento es menor y se puede disponer del dinero en cualquier momento.