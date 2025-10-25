Confirmaron el precio que tendrá el dólar en cada banco este lunes 27 de octubre

dolares bancos Los bancos confirmaron el precio que tendrá el dólar este lunes 27 de octubre después de las elecciones.

Cuál será el precio del dólar este lunes 27 de octubre en cada banco

Según las cifras confirmadas por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este lunes 27 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio tras el fin de semana, serán las siguientes:

Banco Nación: $1.515

Banco Galicia: $1.515

Banco ICBC: $1.510

Banco BBVA: $1.520

Banco Supervielle: $1.

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.513

Banco Patagonia: $1.520

Banco Hipotecario: $1.520

Banco Santander: $1.505

Brubank: $1.515

Banco Credicoop: $1.515

Banco Macro: $1.525

Banco Piano: $1.520

El precio más alto del dólar ha sido de $1.515 luego de las elecciones en Buenos Aires, en donde perdió La Libertad Avanza. No obstante, la multinacional financiera Morgan Stanley ha previsto nuevas subas del dólar, que pueden llegar a superar los $2.000, según quien gane este domingo.

dolares, bancos, cotizacion (2) Los bancos confirmaron el precio que tendrá el dólar este lunes 27 de octubre

A cuánto se va a vender el dólar blue este lunes 27 de octubre

En tanto, el dólar blue, se a a vender por encima de los $1.500. De hecho, las cuevas confirmaron que este lunes, cuando abran los mercados, comenzará a venderse a un precio de $1.525, a la espera de lo que ocurra con los bancos y la demanda de moneda norteamericana.

En cuanto a billeteras virtuales, como Mercado Pago, estas confirmaron un precio del dólar en $1.533, aunque este precio, al igual que el de los bancos y las cuevas pueden durar muy poco tiempo, antes de ser actualizados a causa de los resultados de las elecciones y la reacción del mercado tras darse a conocer los resultados.