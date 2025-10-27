El Banco Central dispuso cuatro feriados bancarios en los que no se podrán comprar dólares

precio del dolar

Dólares: los feriados cambiarios del Banco Central

Según lo dispuesto por el Banco Central y ya comunicado a todos los bancos y entidades financieras, no se podrán comprar dólares los días:

Viernes 21 de noviembre (día no laborable con fines turísticos)

Lunes 24 de noviembre (Conmemoración de la soberanía nacional)

Lunes 8 de diciembre (Feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María)

Jueves 25 de diciembre (Navidad)

Durante estas cuatro fechas, los bancos y cualquier otra entidad financiera no venderán dólares. Tampoco se podrá hacer a través del home banking. Sí, en cambio, las aplicaciones como Buenbit, Lemon y otras que venden criptodólares seguirá funcionando de manera normal.

En cuanto al dólar blue, al ser feriados, este no tendrá variaciones en el precio. Mientras, Mercado Pago, que vende dólar MEP, no transferirá los fondos de manera inmediata hasta el día hábil posterior.

El otro feriado que favorece al precio del dólar

Antes de fin de año hay otro feriado muy importante para el precio del dólar en Argentina y es aquel que se celebra en Estados Unidos por el Día de Gracias.

Este se festeja el 27 de noviembre y en esa fecha no hay mercados en el país del norte, lo que es muy importante para el precio del dólar en Argentina a raíz de la influencia que posee sobre este.