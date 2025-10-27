Un día gris y otoñal en plena primavera es lo que adelanta el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza. Se debe al ingreso de un frente frío con aire polar que comenzó en la madrugada y se mantendrá durante todo el día. Este viento sur atípico para esta época estará presente toda la jornada y existe la posibilidad de lluvias débiles.
El pronóstico del tiempo anticipa un día otoñal y gris por un frente frío anormal para la época
La temperatura de este lunes rondará los 10 grados con posibles lluvias en el Gran Mendoza, por la llegada del aire polar, según el pronóstico del tiempo
El doctor en meteorología Maximiliano Viale sostuvo que la máxima de este lunes ocurrió durante la madrugada, y hacia la tarde la temperatura no superará los 10 grados debido al frente frío atípico para la épica. Además, describió que será un día gris y otoñal, con el viento presente y con la posibilidad de lluvias débiles en el Gran Mendoza.
Debido a la nubosidad que se instaló desde la madrugada de este lunes, se atenuó la posibilidad de heladas tardías ante el ingreso del frente frío, situación que preocupa mucho a los productores en esta época del año.
Para el martes, el pronóstico del tiempo indica que se mantienen condiciones similares, con la nubosidad presente lo que también podría evitar las heladas tardías en zonas productivas de la provincia.
Las temperaturas estarán entre 6 grados de mínima y 14 grados de máxima, y se mantiene la posibilidad de lluvias o lloviznas en gran parte de la provincia.
El pronóstico del tiempo con un frente frío atípico
Tan atípico es este frente de aire polar que ingresó a Mendoza durante la madrugada, que existe la posibilidad de nevadas en Malargüe y en el pie de la cordillera en el Valle de Uco, como en el Manzano Histórico.
Este frente frío se va a mantener hasta el miércoles, cuando se espera que la nubosidad se retire y en la madrugada podrían registrarse heladas tardías parciales. Luego el viento girará hacia el norte y comenzarán los cambios.
Ya desde el miércoles a la tarde vuelve el tiempo primaveral con una máxima de 20 grados durante la tarde, lo que se acrecentará el jueves para cuando el pronóstico del tiempo anticipa 24 grados de máxima.