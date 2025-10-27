El pronóstico del tiempo anticipa un día otoñal y gris por un frente frío anormal para la época

Para el martes, el pronóstico del tiempo indica que se mantienen condiciones similares, con la nubosidad presente lo que también podría evitar las heladas tardías en zonas productivas de la provincia.

Las temperaturas estarán entre 6 grados de mínima y 14 grados de máxima, y se mantiene la posibilidad de lluvias o lloviznas en gran parte de la provincia.

El pronóstico del tiempo con un frente frío atípico

Tan atípico es este frente de aire polar que ingresó a Mendoza durante la madrugada, que existe la posibilidad de nevadas en Malargüe y en el pie de la cordillera en el Valle de Uco, como en el Manzano Histórico.

El pronóstico del tiempo indicó que puede haber lluvias durante este lunes y el martes.

Este frente frío se va a mantener hasta el miércoles, cuando se espera que la nubosidad se retire y en la madrugada podrían registrarse heladas tardías parciales. Luego el viento girará hacia el norte y comenzarán los cambios.

Ya desde el miércoles a la tarde vuelve el tiempo primaveral con una máxima de 20 grados durante la tarde, lo que se acrecentará el jueves para cuando el pronóstico del tiempo anticipa 24 grados de máxima.