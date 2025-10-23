La Dirección de Contingencias Climáticas informó el pronóstico del tiempo para este viernes 24 de octubre. Será un día con un fuerte descenso de la temperatura después del evento de Zonda en el sur. El fin de semana estará marcado por condiciones de inestabilidad y lluvias.
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó el ingreso de un frente frío, tras días de mucho calor
Las máximas oscilarán entre 23° y 25° para este fin de semana. Para el inicio de la semana bajará aún más la temperatura
Viernes 24: parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sur. Se esperan tormentas aisladas y precipitaciones en zona cordillerana, mientras que en Malargüe podría registrarse viento Zonda.
Máxima: 25°C | Mínima: 18°C
Sábado 25: Cielo parcialmente nublado, con poco cambio de temperatura. Los vientos soplarán del sector sur, rotando al noreste hacia la tarde. En cordillera, el cielo se mantendrá algo nublado.
Máxima: 23°C | Mínima: 12°C
Domingo 26: Jornada algo nublada y más templada, con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste.
Máxima: 29°C | Mínima: 12°C
Otro frente fío en el comienzo de la semana
Lunes 27: Cambio de tiempo. Se espera un día parcialmente nublado y ventoso, con precipitaciones aisladas y un marcado descenso térmico producto del ingreso de un frente frío desde el sur.
Máxima: 22°C | Mínima: 11°C
Martes 28: El frente frío se afianza sobre la región. Cielo mayormente nublado y ambiente frío, con lloviznas y vientos moderados del sudeste.
Máxima: 11°C | Mínima: 5°C
Miércoles 29: Mejora paulatina del tiempo, con disminución de la nubosidad y ascenso de la temperatura. Vientos leves del noreste.
Máxima: 19°C | Mínima: 5°C