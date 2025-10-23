El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó el ingreso de un frente frío, tras días de mucho calor

Sábado 25: Cielo parcialmente nublado, con poco cambio de temperatura. Los vientos soplarán del sector sur, rotando al noreste hacia la tarde. En cordillera, el cielo se mantendrá algo nublado.

Máxima: 23°C | Mínima: 12°C

Pronostico del tiempo en Mendoza - lluvias - tormentas - calles inundadas Se esperan condiciones de inestabilidad durante todo el fin de semana en Mendoza. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Domingo 26: Jornada algo nublada y más templada, con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste.

Máxima: 29°C | Mínima: 12°C

Otro frente fío en el comienzo de la semana

Lunes 27: Cambio de tiempo. Se espera un día parcialmente nublado y ventoso, con precipitaciones aisladas y un marcado descenso térmico producto del ingreso de un frente frío desde el sur.

Máxima: 22°C | Mínima: 11°C

Martes 28: El frente frío se afianza sobre la región. Cielo mayormente nublado y ambiente frío, con lloviznas y vientos moderados del sudeste.

Máxima: 11°C | Mínima: 5°C

Miércoles 29: Mejora paulatina del tiempo, con disminución de la nubosidad y ascenso de la temperatura. Vientos leves del noreste.

Máxima: 19°C | Mínima: 5°C