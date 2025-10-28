Pronóstico del tiempo: hasta cuándo sigue el frío en Mendoza

temperatura helada argentina Llega una ola de frente frío a la Argentina.

Para este miércoles 29 de octubre se espera poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Heladas parciales, parcialmente nublado en cordillera y precipitaciones en el sudoeste provincial.

Finalmente, para despedir este frío, el jueves se pronostica poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste y poco nuboso en cordillera.

Cuidados frente a las bajas temperaturas

El SMN emitió un alerta por la llegada de temperaturas extremadamente frías. Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.

frio mujer Tomá las medidas necesarias para cuidarte.

Reseñamos a continuación algunas de ellas y sugerimos remitirse a la información oficial.