Luego de varias semanas con temperaturas elevadas, un frente frío llegó a la Argentina y las bajas temperaturas se sintieron en todo el país. La Dirección de Contingencias Climáticas compartió el pronóstico del tiempo y cómo irá evolucionando el tiempo a lo largo de esta semana y cuándo se terminarán las temperaturas heladas.
Pronóstico del tiempo: hasta cuándo sigue el frío en Mendoza
Este día de la semana se espera que haya un aumento de temperatura en la provincia de Mendoza. Sigue leyendo para conocer los detalles del pronóstico del tiempo
Fin del frío
La Dirección de Contingencias Climáticas compartió como se encontrará el tiempo a lo largo de esta semana. El día de hoy se espera que esté mayormente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del este.
Mejorarán las condiciones meteorológicas en la tarde con nubosidad en disminución. Se esperan heladas parciales en mínimas, 0 a -2.5°C en oasis centro; Oasis sur, mínimas estimadas -0.0°C a -1.5°C (San Rafael y G. Alvear). Finalmente, estará parcialmente nublado en cordillera.
Para este miércoles 29 de octubre se espera poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Heladas parciales, parcialmente nublado en cordillera y precipitaciones en el sudoeste provincial.
Finalmente, para despedir este frío, el jueves se pronostica poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste y poco nuboso en cordillera.
Cuidados frente a las bajas temperaturas
El SMN emitió un alerta por la llegada de temperaturas extremadamente frías. Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.
Reseñamos a continuación algunas de ellas y sugerimos remitirse a la información oficial.
- Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.
- Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
- Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
- Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.
- Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
- En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.
- De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.
- No fumar en ambientes cerrados.
- Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.