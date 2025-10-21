El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó viento Zonda y tormentas para los próximas horas

Jueves 23-10-2025

Jornada con nubosidad variable y ascenso térmico. Vientos del noreste y presencia de Zonda en precordillera y Malargüe. Hacia la noche, posibilidad de tormentas aisladas. En cordillera, algo nublado.

Máxima: 31°C | Mínima: 15°C

viento zonda mendoza clases suspendidas dge.jpg El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó la presencia de viento Zonda en el sur.

Viernes 24-10-2025

Cielo parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura y vientos del sur. Se esperan precipitaciones en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 13°C

Sábado 25-10-2025:

Ambiente parcialmente nublado, con ascenso de la temperatura. Vientos del sur rotando al noreste y precipitaciones en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 12°C

Domingo 26-10-2025:

Cielo algo nublado, con ascenso térmico y vientos leves del noreste.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

Lunes 27-10-2025:

Inicio de semana mayormente nublado y ventoso, con marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas. Vientos moderados del sur.

Máxima: 16°C | Mínima: 11°C