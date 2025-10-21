La Dirección de Contingencias Climáticas informó que el pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de octubre estará dominado por un descenso de la temperatura, vientos del sur y tormentas. Mientras que el jueves, volverá a presentarse un fenómeno de viento Zonda en el sur, con un aumento de las temperaturas.
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó viento Zonda y tormentas para los próximas horas
Desde este miércoles hacia el fin de semana habrá presencia de vientos del sur y viento Zonda. Se esperan tormentas aisladas
Miércoles 22-10-2025
Máxima: 28°C | Mínima: 14°C
Jueves 23-10-2025
Jornada con nubosidad variable y ascenso térmico. Vientos del noreste y presencia de Zonda en precordillera y Malargüe. Hacia la noche, posibilidad de tormentas aisladas. En cordillera, algo nublado.
Máxima: 31°C | Mínima: 15°C
Viernes 24-10-2025
Cielo parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura y vientos del sur. Se esperan precipitaciones en cordillera.
Máxima: 26°C | Mínima: 13°C
Sábado 25-10-2025:
Ambiente parcialmente nublado, con ascenso de la temperatura. Vientos del sur rotando al noreste y precipitaciones en cordillera.
Máxima: 27°C | Mínima: 12°C
Domingo 26-10-2025:
Cielo algo nublado, con ascenso térmico y vientos leves del noreste.
Máxima: 29°C | Mínima: 14°C
Lunes 27-10-2025:
Inicio de semana mayormente nublado y ventoso, con marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas. Vientos moderados del sur.
Máxima: 16°C | Mínima: 11°C