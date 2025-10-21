Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó viento Zonda y tormentas para los próximas horas

Desde este miércoles hacia el fin de semana habrá presencia de vientos del sur y viento Zonda. Se esperan tormentas aisladas

Hay una alerta amarilla por tormentas aisladas para este miércoles. La zona más afectada será el este provincial.

Foto: Martín Pravata /Diario UNO

La Dirección de Contingencias Climáticas informó que el pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de octubre estará dominado por un descenso de la temperatura, vientos del sur y tormentas. Mientras que el jueves, volverá a presentarse un fenómeno de viento Zonda en el sur, con un aumento de las temperaturas.

Alerta amarilla en Mendoza por tormentas

Miércoles 22-10-2025

Máxima: 28°C | Mínima: 14°C

Jueves 23-10-2025

Jornada con nubosidad variable y ascenso térmico. Vientos del noreste y presencia de Zonda en precordillera y Malargüe. Hacia la noche, posibilidad de tormentas aisladas. En cordillera, algo nublado.

Máxima: 31°C | Mínima: 15°C

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó la presencia de viento Zonda en el sur.

Viernes 24-10-2025

Cielo parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura y vientos del sur. Se esperan precipitaciones en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 13°C

Sábado 25-10-2025:

Ambiente parcialmente nublado, con ascenso de la temperatura. Vientos del sur rotando al noreste y precipitaciones en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 12°C

Domingo 26-10-2025:

Cielo algo nublado, con ascenso térmico y vientos leves del noreste.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

Lunes 27-10-2025:

Inicio de semana mayormente nublado y ventoso, con marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas. Vientos moderados del sur.

Máxima: 16°C | Mínima: 11°C

