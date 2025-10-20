El pronóstico del tiempo anticipa la llegada de un frente que traerá lluvias y tormentas

La semana arranca con temperaturas de 30 grados de máxima, pero desde el martes se termina la estabilidad, según anticipa el pronóstico del tiempo en Mendoza. La llegada de un frente frío de lento desplazamiento traerá lluvias y tormentas en diferentes zonas de la provincia.
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo detalló a Radio Nihuil que luego de una mañana muy agradable con cielo despejado, se espera una máxima de 30 grados durante la tarde, con la presencia de viento norte.
Además, indicó que se espera que sople viento Zonda en la zona de la precordillera Malargüe durante la mañana y tarde de este lunes.
Durante la primera parte del martes las condiciones del tiempo se mantendrán casi iguales al lunes, pero en la tarde y noche ingresa un frente que traerá inestabilidad a algunas zonas de Mendoza.
Elizabeth Naranjo Tamayo indicó que en la tarde noche del martes pueden registrarse lluvias y tormentas aisladas especialmente en parte del sur y el Este de Mendoza, situación que se puede extender hasta el viernes.
Además, no descartó la posibilidad de caída de granizo en algunos sectores como consecuencia de este frente frío que avanza desde el sur hacia el norte, donde al encontrarse con las temperaturas más cálidas genera esta inestabilidad.
Esta situación también podría afectar el Gran Mendoza con tormentas aisladas también durante la noche del martes o madrugada del miércoles.
La especialista detalló que el avance de este frente será de manera lenta por lo que la inestabilidad se mantendrá por lo menos hasta el viernes.
El miércoles se espera que la máxima alcance los 26 grados, pero el jueves repunta levemente. Pero desde el viernes y hacia el fin de semana habrá un marcado descenso de temperatura que se notará más durante el domingo.
Según el pronóstico del tiempo, el lunes podrían registrarse nuevamente heladas tardías.