El pronóstico del tiempo anticipa la llegada de un frente que traerá lluvias y tormentas

Durante la primera parte del martes las condiciones del tiempo se mantendrán casi iguales al lunes, pero en la tarde y noche ingresa un frente que traerá inestabilidad a algunas zonas de Mendoza.

El pronóstico del tiempo con posibilidad de lluvias y tormentas

Elizabeth Naranjo Tamayo indicó que en la tarde noche del martes pueden registrarse lluvias y tormentas aisladas especialmente en parte del sur y el Este de Mendoza, situación que se puede extender hasta el viernes.

Además, no descartó la posibilidad de caída de granizo en algunos sectores como consecuencia de este frente frío que avanza desde el sur hacia el norte, donde al encontrarse con las temperaturas más cálidas genera esta inestabilidad.

Clima -pronostico del tiempo -lluvia (10).jpeg Se espera la inestabilidad desde la tarde y noche del martes hasta el viernes con posibles lluvias y tormentas, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Esta situación también podría afectar el Gran Mendoza con tormentas aisladas también durante la noche del martes o madrugada del miércoles.

La especialista detalló que el avance de este frente será de manera lenta por lo que la inestabilidad se mantendrá por lo menos hasta el viernes.

El miércoles se espera que la máxima alcance los 26 grados, pero el jueves repunta levemente. Pero desde el viernes y hacia el fin de semana habrá un marcado descenso de temperatura que se notará más durante el domingo.

Según el pronóstico del tiempo, el lunes podrían registrarse nuevamente heladas tardías.